NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯快艇在美國時間周二深夜無預警宣布釋出隊史傳奇控球後衛保羅（Chris Paul）。這位明星球員於今年夏天重返快艇，準備迎接生涯的最後一個賽季，然而在2025-26賽季開始不到兩個月，他的快艇生涯就黯然提前結束。對此，許多快艇隊記感到不滿，甚至指出這早就不是快艇第一次做出這樣「離譜」的決定。反觀雷霆隊記則是希望保羅能回到奧克拉荷馬城，攜手「愛徒」SGA奪冠，為傳奇生涯寫下完美句點。快艇決定裁掉保羅的這項決定立刻讓保羅成為全美第一熱搜。他於今年夏天以一年363萬美元的老將底薪重返快艇，並公開表示本賽季就是自己生涯最後一舞，希望能體面地在快艇退役。沒想到快艇管理層卻以極為迅速且不近人情的方式，終結了他對「終老快艇」的願望。面對外界排山倒海的批評，快艇籃球事務營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）在聲明中試圖止血。他寫道：「克里斯（保羅）是一位傳奇的快艇球員，他有一個非凡的生涯。我必須明確的說：沒有人將球隊目前成績不好歸咎於他。 對於球隊當前的戰績，我承擔全部責任。」不過這份聲明未能說服媒體和球迷，湖人隊媒甚至直接發出三個哭泣的表情符號回應：「他們說不是保羅的錯，但卻裁掉了保羅。」然而快艇早已不是第一次因處理隊史傳奇球星退休的不成熟方式，受到輿論譴責。快艇隊記Arash Markazi寫道：「葛瑞芬 （Blake Griffin）本想在快艇結束職業生涯，他與快艇簽下5年1.7億的合約，但快艇短短7個月就將他送到了底特律。保羅原本也想在快艇退役，卻在『回家』5個月後就被裁掉了。」另一位快艇記者Joey Linn也表達強烈不滿：「NBA是商業聯盟，有些決策不需要帶有個人情感，但快艇隊史甚至還沒有退役過球衣，葛瑞芬、保羅都是快艇隊史最出色的球員，他們都明確表態願意在快艇退役，可是快艇管理層都跟他們說再見了，交易葛瑞芬、裁掉保羅。我無法認同快艇的行為，他們道別兩位球隊傳奇的方式都非常糟糕。」面對保羅被無情釋出，外界也開始討論他下一站的可能去向，希望這位準名人堂球員能在生涯最後留下一個圓滿的結局。雷霆隊記認為，保羅理應有一個圓滿的結局：「沒有比他職業生涯起步的地方更適合他實現這一願望的了，那就是與他的得意門生（SGA）並肩作戰，並有機會以冠軍的身份退役。」另一位雷霆記者則直接喊話：「保羅曾在OKC度過了很美好的賽季，雷霆本賽季高居聯盟第一，我們應該讓保羅拿到一枚總冠軍戒指退役。」