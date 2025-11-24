我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA傳奇控衛「CP3」保羅（Chris Paul）宣布將在NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季結束後正式退休，結束長達21年的輝煌生涯。然而，就在宣告退休消息後不到數小時，他隨即寫下了一項NBA79年史上從未有人達成的紀錄，，再度展現其作為「控衛之神」的歷史地位。保羅自2005-06賽季踏入聯盟以來，始終是「純控衛」的最佳範本。儘管生涯未能奪下總冠軍，他憑藉卓越的球商、領導力與組織能力，仍被視為NBA史上最偉大的控衛之一。為了向效力多年、最具連結的洛杉磯快艇致敬，他也選擇在快艇度過生涯最後一季。就在宣布退休後首戰，保羅以3分4籃板8助攻的穩健表現，幫助快艇擊敗夏洛特黃蜂。比賽中雖然哈登（James Harden）狂砍55分搶盡風頭，但真正寫下歷史的，是保羅在第四節抓下的那一記籃板。此前在NBA長達79年的歷史中，沒有人曾經達成這組「20K-12K-6K」的數據組合。，另外兩人分別是基德（Jason Kidd）與史塔克頓（John Stockton），而在得分與籃板的累計上，保羅的全能性與持續高水準表現，使他成為唯一能把這三項數據同時累積到「里程碑級別」的球星。詹姆斯（LeBron James）目前生涯助攻11596次，距離這項紀錄仍有一段差距；威少（Russell Westbrook）雖突破 10,000 助攻，但暫時未能接近保羅的里程碑。隨著Paul宣布退休，外界開始重新檢視他的歷史定位。儘管他從未奪冠，但他以智慧、節奏掌控、組織能力與領袖氣質，成為許多球員心中「理想控衛」的化身。同世代中雖然有柯瑞（Stephen Curry）這樣的超級球星，但保羅在純控衛領域的地位依舊屹立不搖。身高僅6呎的他，能在強壯與巨型球員遍佈的聯盟生存並成為星中之星，正是其偉大的證明。儘管他不會像科比（Kobe Bryant）般舉行盛大的退休巡迴賽，但快艇與球迷都將見證這位控衛傳奇的最後一季。保羅對小個子球員的啟發、對比賽的影響力與他所建立的控衛標準，將長久留在 NBA歷史之中。