NBA傳奇控衛「CP3」保羅（Chris Paul）宣布將在NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季結束後正式退休，結束長達21年的輝煌生涯。然而，就在宣告退休消息後不到數小時，他隨即寫下了一項NBA79年史上從未有人達成的紀錄，成為聯盟第一位達到「20000分＋12000助攻＋6000籃板」的球員，再度展現其作為「控衛之神」的歷史地位。

我是廣告 請繼續往下閱讀
保羅達成「20000分＋12000助攻＋6000籃板」　史上第一人

保羅自2005-06賽季踏入聯盟以來，始終是「純控衛」的最佳範本。儘管生涯未能奪下總冠軍，他憑藉卓越的球商、領導力與組織能力，仍被視為NBA史上最偉大的控衛之一。為了向效力多年、最具連結的洛杉磯快艇致敬，他也選擇在快艇度過生涯最後一季。

就在宣布退休後首戰，保羅以3分4籃板8助攻的穩健表現，幫助快艇擊敗夏洛特黃蜂。比賽中雖然哈登（James Harden）狂砍55分搶盡風頭，但真正寫下歷史的，是保羅在第四節抓下的那一記籃板。

保羅創下NBA史上唯一紀錄，成為第一位達到「20000分＋12000助攻＋6000籃板」的球員。此前在NBA長達79年的歷史中，沒有人曾經達成這組「20K-12K-6K」的數據組合。

保羅累積超過12000次助攻　史上第三位達成者

保羅也是史上僅有的三位超過12000助攻的球員之一，另外兩人分別是基德（Jason Kidd）與史塔克頓（John Stockton），而在得分與籃板的累計上，保羅的全能性與持續高水準表現，使他成為唯一能把這三項數據同時累積到「里程碑級別」的球星。

詹姆斯（LeBron James）目前生涯助攻11596次，距離這項紀錄仍有一段差距；威少（Russell Westbrook）雖突破 10,000 助攻，但暫時未能接近保羅的里程碑。

控衛之神的最後一舞

隨著Paul宣布退休，外界開始重新檢視他的歷史定位。儘管他從未奪冠，但他以智慧、節奏掌控、組織能力與領袖氣質，成為許多球員心中「理想控衛」的化身。

同世代中雖然有柯瑞（Stephen Curry）這樣的超級球星，但保羅在純控衛領域的地位依舊屹立不搖。身高僅6呎的他，能在強壯與巨型球員遍佈的聯盟生存並成為星中之星，正是其偉大的證明。

儘管他不會像科比（Kobe Bryant）般舉行盛大的退休巡迴賽，但快艇與球迷都將見證這位控衛傳奇的最後一季。保羅對小個子球員的啟發、對比賽的影響力與他所建立的控衛標準，將長久留在 NBA歷史之中。

消息來源：Justin RussoESPN

更多NBA相關新聞：

NBA／布朗尼遭下放發展聯盟！本季上場時間翻倍　場均僅繳2.1分

NBA／埃克薩姆右膝動刀報銷！美媒曝獨行俠爭議操作　曾隱瞞手術

NBA／國王傳壞消息！沙波尼斯半月板撕裂　預計至少缺席3-4週

相關新聞

NBA／活塞129：116擊敗公鹿！豪取本季最長12連勝　康寧漢砍29分

NBA／魔術133：121擊敗尼克3連勝！華格納轟下37分　近7戰豪取6勝

NBA前最佳第6人羅傑斯病逝享年54歲　17年前因越野車意外終身癱瘓

NBA最強「無冕王」？保羅不是第一　盤點那些被喬丹擋下的傳奇們