LINE貼圖聖誕跨年大放送！LINE表示本周免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（16）日一口氣釋出多達9組全新貼圖，《NOWNEWS今日新聞》再找出3組未上架的隱藏貼圖，包括海綿寶寶動態貼圖一樣不用錢，還有基隆市政府可愛的鯊魚貼圖，合計34組貼圖全數免費，集結最新早安貼圖、聖誕貼圖、新年貼圖，快把握時間下載。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2025我的貼圖回顧（點此）

🟡「免費貼圖小舖」12月16日最新上架

📍黑熊的生活日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「黑熊的生活日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「黑熊的生活日常」。（圖／取自LINE）
📍路易威登佳節限定貼圖​（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「路易威登佳節限定貼圖​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「路易威登佳節限定貼圖​」。（圖／取自LINE）
📍台北捷運 捷米（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/16
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「台北捷運 捷米」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「台北捷運 捷米」。（圖／取自LINE）
📍Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖」。（圖／取自LINE）
📍UG × UU：Uni說悄悄話（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「UG × UU：Uni說悄悄話」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「UG × UU：Uni說悄悄話」。（圖／取自LINE）
📍愛·喜嗲鹿-實用貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/30
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名

▲LINE免費貼圖「愛·喜嗲鹿-實用貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「愛·喜嗲鹿-實用貼圖」。（圖／取自LINE）
📍陽信銀行 × Sunny Babies生活系列（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/30
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名

▲LINE免費貼圖「陽信銀行 × Sunny Babies生活系列」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「陽信銀行 × Sunny Babies生活系列」。（圖／取自LINE）
📍LINE發票管家 × 白木耳（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/14
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE發票管家 × 白木耳」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE發票管家 × 白木耳」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」免費貼圖專區

📍海綿寶寶電影版：尋寶大冒險（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/11
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「海綿寶寶電影版：尋寶大冒險」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「海綿寶寶電影版：尋寶大冒險」。（圖／取自LINE）
📍鯊到基隆（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「鯊到基隆」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「鯊到基隆」。（圖／取自LINE）
📍來自布拉蘇絲的冬日祝福（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/09
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「來自布拉蘇絲的冬日祝福」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「來自布拉蘇絲的冬日祝福」。（圖／取自LINE）
----以上12組為本周全新貼圖----

📍野兔村健康小夥伴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/02
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「野兔村健康小夥伴」。（圖／取自LINE）▲LINE免費貼圖「野兔村健康小夥伴」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「野兔村健康小夥伴」。（圖／取自LINE） ▲LINE免費貼圖「野兔村健康小夥伴」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 布魯諾（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/02
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 布魯諾」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 布魯諾」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 懶懶怪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/02
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 懶懶怪」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 懶懶怪」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 神秘狗（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 神秘狗」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 神秘狗」。（圖／取自LINE）
📍海瑞溫斯頓 歡慶佳節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/04
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「海瑞溫斯頓 歡慶佳節」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「海瑞溫斯頓 歡慶佳節」。（圖／取自LINE）
📍動畫「SPY×FAMILY」＆《LINE Rangers》（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/26
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「動畫SPY×FAMILY＆《LINE Rangers》」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「動畫SPY×FAMILY＆《LINE Rangers》」。（圖／取自LINE）
📍今天就回嘉×我是馬克（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/31
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「今天就回嘉×我是馬克」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「今天就回嘉×我是馬克」。（圖／取自LINE）
📍嶄露頭角 tibit（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/28
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「嶄露頭角 tibit」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「嶄露頭角 tibit」。（圖／取自LINE）
📍LINE Rangers 放置戰爭 × 鏈鋸人 合作貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/26
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE Rangers 放置戰爭 × 鏈鋸人 合作貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE Rangers 放置戰爭 × 鏈鋸人 合作貼圖」。（圖／取自LINE）
📍台灣啤酒 李珠珢 × BIRU熊 的台式應援（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/25
使用效期：90天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費主題「台灣啤酒 李珠珢 × BIRU熊 的台式應援」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「台灣啤酒 李珠珢 × BIRU熊 的台式應援」。（圖／取自LINE）
🟡LINE「貼圖小舖」12月免費貼圖整理

📍禮讚佳節小美洲豹限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「禮讚佳節小美洲豹限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「禮讚佳節小美洲豹限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍郵政寶寶×波波鴿 新年快樂！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「郵政寶寶×波波鴿 新年快樂！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「郵政寶寶×波波鴿 新年快樂！」。（圖／取自LINE）
📍梵克雅寶冬日幸運貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「梵克雅寶冬日幸運貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「梵克雅寶冬日幸運貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 蘇蘇柴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 蘇蘇柴」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 蘇蘇柴」。（圖／取自LINE）
📍臺銀人壽熊保陪你過生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/01
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「臺銀人壽熊保陪你過生活」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「臺銀人壽熊保陪你過生活」。（圖／取自LINE）
📍贏到發Q啦！（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/25
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費主題「贏到發Q啦！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「贏到發Q啦！」。（圖／取自LINE）
📍金鑽潮玩 快樂小雞（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/25
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費主題「金鑽潮玩 快樂小雞」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「金鑽潮玩 快樂小雞」。（圖／取自LINE）
📍LINE TV｜PP mini（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/24
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費主題「LINE TV｜PP mini」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE TV｜PP mini」。（圖／取自LINE）
📍好運『億』起來（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/18
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費主題「好運『億』起來」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「好運『億』起來」。（圖／取自LINE）
📍TOYOTA讓生活動起來!（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/18
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費主題「TOYOTA讓生活動起來!」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「TOYOTA讓生活動起來!」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 啊兔（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/18
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費主題「LINE旅遊 × 啊兔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 啊兔」。（圖／取自LINE）
相關新聞

LINE貼圖26組免費下載！野兔村一鍵帶走　早安圖、聖誕節貼圖來了

LINE貼圖20組免費下載！我是馬克限時免錢　早安圖感謝圖全部更新

感恩節快樂貼圖、祝福圖片下載！感恩節由來、為什麼吃火雞一次看

LINE貼圖21組免費下載！李珠珢貼圖免好友一鍵存　早安晚安新圖到