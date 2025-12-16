LINE貼圖聖誕跨年大放送！LINE表示本周免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（16）日一口氣釋出多達9組全新貼圖，《NOWNEWS今日新聞》再找出3組未上架的隱藏貼圖，包括海綿寶寶動態貼圖一樣不用錢，還有基隆市政府可愛的鯊魚貼圖，合計34組貼圖全數免費，集結最新早安貼圖、聖誕貼圖、新年貼圖，快把握時間下載。
📍2025我的貼圖回顧（點此）
🟡「免費貼圖小舖」12月16日最新上架
📍黑熊的生活日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍路易威登佳節限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍台北捷運 捷米（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/16
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍UG × UU：Uni說悄悄話（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍愛·喜嗲鹿-實用貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/30
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名
📍陽信銀行 × Sunny Babies生活系列（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/30
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名
📍LINE發票管家 × 白木耳（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/14
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍海綿寶寶電影版：尋寶大冒險（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/11
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍鯊到基隆（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍來自布拉蘇絲的冬日祝福（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/09
使用效期：180天
取得條件：加入好友
----以上12組為本周全新貼圖----
📍野兔村健康小夥伴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/02
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 布魯諾（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/02
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 懶懶怪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/02
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物直播 × 神秘狗（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍海瑞溫斯頓 歡慶佳節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/04
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍動畫「SPY×FAMILY」＆《LINE Rangers》（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/26
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍今天就回嘉×我是馬克（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/31
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍嶄露頭角 tibit（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/28
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍LINE Rangers 放置戰爭 × 鏈鋸人 合作貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/26
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍台灣啤酒 李珠珢 × BIRU熊 的台式應援（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/25
使用效期：90天
取得條件：無條件下載
🟡LINE「貼圖小舖」12月免費貼圖整理
📍禮讚佳節小美洲豹限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍郵政寶寶×波波鴿 新年快樂！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍梵克雅寶冬日幸運貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE禮物 × 蘇蘇柴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍臺銀人壽熊保陪你過生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/01
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍贏到發Q啦！（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/25
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍金鑽潮玩 快樂小雞（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/25
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE TV｜PP mini（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/24
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍好運『億』起來（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/18
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍TOYOTA讓生活動起來!（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/18
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE旅遊 × 啊兔（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/18
使用效期：90天
取得條件：加入好友
