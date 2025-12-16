中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明後兩天（12月17日至12月18日）受東北季風影響，各地早晚偏冷，北部、宜蘭低溫13至17度，南部、花東18至19度，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭慎防大雨；周五、周六（12月19日至12月20日）略微回溫，不過水氣更多、全台有雨。
週三、周四東北季風影響 全台早晚偏冷
鄭傑仁指出，明後兩天氣溫類似，受到東北季風影響，各地早晚偏涼，新竹以南日夜溫差大，中北部、宜蘭低溫13至17度，南部、花東低溫18至19度；白天高溫在北部、東半部21至24度，中南部、台東25至28度。
周五、周六東北季風減弱，北部、宜蘭氣溫稍微回升，台灣各地低溫15至20度，北部、宜蘭白天高溫22至24，中南部、台東高溫23至25度；周日、下周一（12月21日至12月22日）東北季風再增強，北部、宜蘭天氣轉涼，台灣各地低溫14至20度，高溫在北部、東半部19至26，中南部、台東24至28度。
北台灣明後天下大雨 周五、周六全台有雨
鄭傑仁說明，明後天東北季風增強，台灣中低層水氣變多，桃園以北、東半部全天有不定時的雨勢，尤其「基隆北海岸、大台北山區、宜蘭」要注意大雨發生。
周五、周六南方雲系北移，南台灣、東南部也將出現局部短暫陣雨，北台灣則持續有雨，全台有雨的情況預估持續到周六晚上；周日（12月21日）東北季風較乾，新竹以南降雨趨緩，只剩桃園以北、東半部有短暫雨。周五中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。
