洛杉磯快艇正以一種離奇的方式與未來名人堂控衛保羅分道揚鑣，並將他直接送回家

洛杉磯快艇爆出震撼消息，40歲老將「CP3」保羅（Chris Paul）在五連客行程途中被球隊「送回家」，他本人也在Instagram限時動態上證實此事。快艇隨後於今（3）日正式宣布，球隊與保羅分道揚鑣，他將不再隨隊，結束生涯最後一季的快艇旅程。美國記者Chris Haynes在後續報導中也對於快艇的舉動感到納悶，因為保羅本打算在此退休。快艇總裁法蘭克（Lawrence Frank）在聲明中表示：「我們正在與Chris分道揚鑣，他將不再和球隊一起。我們會與他共同討論下一步的方向。」法蘭克同時強調，保羅依然是「傳奇的快艇球員」，球隊不會把戰績不佳怪在他頭上，「我必須為目前的戰績負責，我們低迷有很多原因。我們非常感謝Chris對球隊的影響。」保羅今年休賽季以1年360萬美元合約重返快艇，對他來說這是「毫不猶豫的決定」。他生涯曾在快艇效力六季，奠定了「空接之城」的黃金時代。本季是他生涯第21年，也已經提前宣告將在本季結束後退休。儘管生涯未曾奪冠，保羅仍是NBA最偉大的控球後衛之一，12次入選全明星，5次助攻王、6次抄截王，未來名人堂資格毫無懸念。本季他在快艇擔任替補，場均2.9分、3.3助攻，對他來說也是生涯僅有的第二次長期替補角色。週一對熱火的比賽，他曾替補拿下8分、3助攻，但那也成為他本季最後一次披上快艇球衣。他的球員生涯是否還會延續，受到外界注目。快艇本季陷入低迷，目前戰績僅5勝16敗，排名西區倒數第二，近9場吞下8敗，狀況慘澹，也讓這場分手顯得更突如其來。隨著保羅離隊，快艇的未來與整體方向亦存在更多問號。