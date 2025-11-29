我是廣告 請繼續往下閱讀

今（29）日NBA盃賽繼續開打，西區B組焦點對決由小組第一的洛杉磯湖人坐鎮主場迎戰小組第三的達拉斯獨行俠。終場湖人靠著雙核心唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）合砍73分、14助攻的超亮眼表現下，以129：119豪取六連勝，也賞給獨行俠三連敗。值得一提的是，轉戰獨行俠後首度回到湖人主場的戴維斯（Anthony Davis）進帳12分5籃板5助攻。此外，湖人也確定以全勝之姿挺進NBA盃八強淘汰賽。對獨行俠而言，本場即便取勝，也無法確保晉級出線資格。湖人本賽季至今戰績13勝4負，上一場比賽三巨頭合砍99分輕取快艇、豪取5連勝。獨行俠方面，本季開局表現不如預期，僅5勝14負，排名西區倒數第二。球隊防守效率高達110.3，名列聯盟第三，但進攻端表現低迷，場均僅能得到109.5分，進攻效率105，聯盟倒數第一。比賽一開始，湖人迅速打出一波5：0攻勢，詹姆斯與里夫斯多次在內外線得分，獨行俠也立刻追分，雙方比分交替上升。唐西奇持球吸引包夾，艾頓在內線得手，湖人保持微小領先。首節後半段，獨行俠多次追近比分，但最終湖人仍以28：22領先6分結束首節。第二節雙方陣容有所輪換，比賽過程中，雙方比分多次交替上升，湖人一度取得小幅領先，但第二節末段獨行俠進攻手感火熱，反觀湖人只能靠唐西奇的罰球得分，因此上半場結束，湖人以60：62落後兩分。湖人方面，里夫斯19分、5籃板、1助攻，唐西奇18分、2籃板、4助攻，艾頓11分、4籃板、1助攻、2火鍋；轉隊後首度回到湖人主場的戴維斯則有6分3籃板3助攻進帳、全隊得分最高的是華盛頓（P.J. WASHINGTON）的11分。第三節湖人先打出一波16：11攻勢，重新拿回比賽優勢。接著湖人火力大爆發，尤其上半場略顯沉寂的詹皇，接連在外線、禁區砍下分數，讓湖人一度握有9分領先優勢。不過獨行俠板凳端火力驚人，上場後總能把握機會把分差追進。第三節結束，雙方板凳得分差距37：12，獨行俠甚至右3人得分上雙、遙遙領先。不過三節打完，湖人還是以98：94領先。唐西奇至此已經攻下30分，外帶2籃板、8助攻。末節，里夫斯、八村壘紛紛在進攻端跳出來。不過獨行俠也不是省油的燈，在比賽約剩下8分30秒之際戴維斯賞了艾頓一記精彩的火鍋，隨後恩巴德（Ryan Nembhard）把握住機會射進一記外線，把雙方比分追進至1分差。湖人最後還是靠著里夫斯與唐西奇雙核心的狂攻下將分差拉開至雙位數，獨行俠也赤掌難敵雙拳，終場以119：129不敵湖人。湖人豪取六連勝、以4勝0敗之姿闖進NBA盃八強淘汰賽。值得一提的是，轉隊後首度回到湖人主場的戴維斯進帳12分5籃板5助攻。