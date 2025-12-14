鄉親記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，12月15日（一）在桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣以及宜蘭縣、花蓮縣，上述10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線遷移、改善工程，停水最長影響時間長達9小時半的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣縣市12月15日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月15日上午11時至18時（7小時）
停水原因：桃園區同德五街新裝工程-斷管連絡
📍影響區域
桃園區：同德五街沿線範圍含巷弄。
◼︎新竹縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月15日上午9時至14時（5小時）
停水原因：竹東所分區計量管網委外建置及改善作業
📍影響區域
北埔鄉：大湖路
◼︎苗栗縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月15日上午8時至12時（4小時）
停水原因：皇家加壓站配電盤發電機接電點設置停水施工
📍影響區域
頭份市：濫坑里(福樂新村、藤坪、金印山莊)等地區停水。
◼︎台中市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月15日上午8時30分至17時（9小時半）
停水原因：辦理西屯區櫻花路等汰換管線工程
📍影響區域
西屯區：上石里、何仁里、何安里、大河里、惠來里、逢甲里、逢福里。共7個村里。
◼︎嘉義縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月15日上午8時至17時（9小時）
停水原因：民雄鄉豐收村汰換管線工程
📍影響區域
民雄鄉：豐收村好收58號至72之22號範圍巷弄。
◼︎台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月15日上午9時至18時（9小時）
停水原因：山上區山上衛生所及山上國中前汰換管線工程
📍影響區域
山上區：南洲里、山上里。
🕦停水時間：12月15日上午9時至17時（8小時）
停水原因：永康區自強路(永大路三段至自強路773巷)汰換管線工程
📍影響區域
永康區：自強路、自強路676巷
🕦停水時間：12月15日上午9時至12時（3小時）
停水原因：自來水管線遷移施工
📍影響區域
白河區：虎山里。共1個村里。
🕦停水時間：12月15日上午10時至17時（7小時）
停水原因：下營區公所新建雨水下水道工程自、來水管線遷移施工
📍影響區域
下營區：紅甲里紅毛厝活動心中附近一帶(紅毛厝1號至7號、49號至58號、101號至106號等)
🕦停水時間：12月15日上午10時至17時（7小時）
停水原因：道路新設管線工程。
📍影響區域
學甲區：一秀街。
◼︎高雄市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月15日上午9時至17時（8小時）
停水原因：台電線路維護，加壓站暫停供水
📍影響區域
燕巢區：大占巷。
◼︎屏東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月15日上午10時至16時30分（6小時半）
停水原因：建國路107巷口管線汰換新舊管連接
📍影響區域
屏東市：建南路、建國路等附近一帶。
🕦停水時間：12月15日上午10時至16時00分（6小時）
停水原因：道路拓寬管線改遷工程斷管連接
📍影響區域
屏東市：凌雲路、堤防路。
◼︎宜蘭縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月15日下午13時至17時（4小時）
停水原因：農田水利署水利設施系統工程
📍影響區域
三星鄉：三星路二段699號至1號、701巷、611巷、601巷、385巷、353巷、265巷及玉尊路18巷、37巷及等周邊巷道及路段。
◼︎花蓮縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月15日上午08時至17時（9小時）
停水原因：延管工程新舊管連接
📍影響區域
壽豐鄉：豐坪路三段。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
