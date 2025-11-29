洛杉磯湖人本季在NBA美國職籃（National Basketball Association）開季打出14勝4敗的佳績，而新中鋒艾頓（Deandre Ayton）似乎已迫不及待要宣告屬於自己的時代。上季安東尼．戴維斯（Anthony Davis）被交易至獨行俠，艾頓成為湖人禁區核心，他也在近期比賽後首次公開談到自己能為球隊帶來什麼。
艾頓在受訪時語氣頗具野心，他向ESPN記者Dave McMenamin表示：「我來湖人，就是要補上這支球隊長期缺少的東西。一個能得分、能鎮守禁區、能在攻防兩端都產生影響力的大個子。無論場上需要什麼，我都能勝任，而且最重要的是，我玩得很開心，因為這些努力正在換來勝利。」
這番話瞬間引發外界聯想，許多球迷認為艾頓的說法影射戴維斯過去並未在禁區提供足夠的存在感。儘管艾頓隨後補充：「得分對我來說很簡單。Luka和 Bron都做好了他們的事，接下來就是輪到我的工作，我只要讓比賽自然地發生就行。」但球迷仍難忽視其中的比較意味。
對比艾頓本季場均15.5分、8.4籃板、0.9助攻與0.9阻攻的穩健輸出，戴維斯過去六年在洛城繳出場均24.8分、11籃板、3.2助攻、2.2阻攻的MVP級別數據，依舊是湖人近代冠軍的絕對功臣。這也讓不少湖迷跳出來提醒艾頓：「別忘了你接手的是誰的位置。」
洛城與達拉斯的情緒交錯：艾頓信心滿滿
湖人近來靠著Doncic與LeBron的持續高檔演出穩坐西區前段班，而艾頓的表現被視為能否維持戰力續航的關鍵。他也多次強調，自己「享受現在的位置」，並相信能在這樣的團隊氛圍中將個人影響力最大化。
不過，新舊時代的交接，總免不了情緒與話題。當艾頓高聲宣示「湖人一直缺少像我這樣的禁區核心」時，也讓湖人與獨行俠之戰，格外受到矚目。最終人靠著雙核心唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）合砍73分、14助攻的超亮眼表現下，以129：119豪取六連勝，也賞給獨行俠三連敗。而本場比賽，艾頓9投8中，攻下17分、8籃板，力壓獨行俠戴維斯的12分、5籃板。
