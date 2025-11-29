新中鋒艾頓（Deandre Ayton）似乎已迫不及待要宣告屬於自己的時代。上季安東尼．戴維斯（Anthony Davis）被交易至獨行俠，艾頓成為湖人禁區核心，他也在近期比賽後首次公開談到自己能為球隊帶來什麼

▲湖人129：119豪取六連勝，也賞給獨行俠三連敗。值得一提的是，轉戰獨行俠後首度回到湖人主場的戴維斯（Anthony Davis）進帳12分5籃板5助攻。（圖／美聯社／達志影像）

而本場比賽，艾頓9投8中，攻下17分、8籃板，力壓獨行俠戴維斯的12分、5籃板。

NBA