今（29）日聖安東尼奧馬刺與丹佛金塊進行了一場NBA盃的「殊死戰」，誰贏就能晉級八強淘汰賽。地主金塊在約基奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的帶領下，一度建立起18分的巨大領先優勢。然而，馬刺展現了驚人的韌性，在少了一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）的情況下末節仍打出一波攻勢，最終以139：136逆轉擊敗金塊，搶下八強門票，將面對NBA盃至今全勝的洛杉磯湖人。比賽上半場，在文班亞馬缺陣的情況下，馬刺陣中無人能有效限制約基奇。這位擁有聯盟頂級傳球和進攻的中鋒，讓對手不敢輕易包夾他。他以7投5中的超高命中率，輕鬆交出10 分、4籃板、6助攻的全面數據，率領金塊以15分的優勢進入中場休息。下半場，馬刺開始對約基奇採取積極的包夾和協防，試圖切斷他與隊友的串連。此時約基奇也選擇不強行進攻，而是專注於為隊友創造更佳的機會。全場比賽結束，約基奇依然輕鬆繳出21分、9個籃板、10次助攻外加1次阻攻的全能表現。金塊的後場雙槍穆雷（Jamal Murray）和約翰遜（Cameron Johnson）也讓馬刺為針對約基奇的防守策略付出了代價。約翰遜此役命中6記三分球，飆下 28 分。穆雷同樣效率極高，20次出手命中13球，貢獻了37分、4籃板、7 攻和1阻攻的數據。可惜的是，在關鍵的決勝時刻，他們未能延續火力，只能眼睜睜看著馬刺完成大逆轉。馬刺此役在文班亞馬的缺陣下，真正主宰戰局的是尚帕尼（Julian Champagnie）和瓦塞兒（Devin Vassell）。前者砍下25分、10籃板的雙十數據，後者更是命中7記三分球狂轟35 分，成為馬刺能夠在丹佛上演大逆轉的最大功臣。