我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇在深夜突然宣布與「CP3」保羅（Chris Paul）分道揚鑣，這位40歲的未來名人堂控衛在本季退休巡迴途中意外成為自由球員，引發全聯盟震動。由於休士頓火箭主控范維利特（Fred VanVleet）因傷缺席開季，保羅和火箭過去也曾有美好時光，因此外界隨即討論：火箭是否應該找回這位前隊魂？但《運動畫刊》記者Derek Parker卻給出否定答案。保羅先是在個人限時動態寫下：「我才剛被告知我要被送回家」，其後快艇官方發聲明證實將與Paul分手，並強調：「球隊低迷不是他的錯，我們感謝他的貢獻。」快艇目前僅有5勝16敗，吞下5連敗，戰績跌至西區倒數群。在開季狀況低迷、傷兵滿營的背景下，快艇最終選擇裁掉這位傳奇控衛。然而，對於火箭來說，儘管他們確實需要一位控球後衛，但保羅已不再符合球隊現階段的戰力需求。保羅本季在快艇僅出賽14分鐘、平均2.9分、命中率32%，早已遠離他昔日在火箭奪勝的MVP級身手。火箭陣中目前已有多名替補因傷被迫擔任重責，要空出名額給保羅，勢必得裁掉奧柯吉（Josh Okogie）、泰特（Jae’Sean Tate）等重要輪換球員，代價不小。美媒指出，若保羅在開季前需要新東家，火箭或許還有可能出手。但快艇的突襲式操作讓時機完全不同，火箭如今難以為他騰位。火箭短期內不太可能簽下保羅，而外界也期盼能有其他NBA球隊願意提供他生涯最後的舞台，讓這位偉大控衛在2025-26賽季走完最後一程。