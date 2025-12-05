我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

多倫多暴龍本季在NBA美國職籃（National Basketball Association）主場壓制力十足，而洛杉磯湖人偏偏在這個時間點陷入人手短缺。湖人在前役以108：125不敵鳳凰城太陽，戰績雖仍維持15勝5敗、穩居西區前段班，但少了東契奇這位攻擊發動核心，整體攻守流暢度明顯受到影響。暴龍日前則以121：118險勝拓荒者，持續穩固東區第二的位置。湖人本季之所以一路維持競爭力，核心在於東契奇與里夫斯（Austin Reaves） 兩人構成的進攻系統。東契奇因返斯洛維尼亞迎接第二個孩子而缺陣，史馬特的背傷仍未痊癒，湖人頓失攻防兩端最重要的兩個點。里夫斯勢必得扛起主控任務，但他面對的是暴龍擅長施壓與干擾的長人鋒線群，挑戰比以往更艱難。詹姆斯（LeBron James）本季更多扮演串聯者角色，平均15.2分、7.2助攻與4.0籃板，雖仍具影響力，但明顯不再是單場能穩定砍下30分的模式。面對暴龍強悍的防守輪轉，湖人需要他在攻擊端更具侵略性。艾頓（Deandre Ayton） 帶著右膝不適依然上陣，禁區角色因此更加吃重，卻少了東契奇餵球，能否在低位與中距離保持效率仍需觀察。暴龍本季在主場建立起久違的壓迫感，斯科舍銀行球場再度成為對手難以全身而退的場地。巴恩斯（Scottie Barnes） 成長幅度明顯，場均20.3分、7.9籃板與5.0助攻，全能特質讓暴龍能在不同節奏中自由切換；英格倫（Brandon Ingram） 則以21.5分維持穩定得分火力。多倫多雖同樣面臨傷兵問題，巴雷特（RJ Barrett） 因膝傷缺陣、波爾特爾（Jakob Poeltl） 休兵，但暴龍已適應小球陣容，以速度、長度與防守壓迫彌補禁區傳統中鋒的不足。過去幾場比賽中，他們靠著全員補防與積極轉換頻頻拉開比分。從對位角度來看，暴龍最擅長的「群體夾擊」與「切入封鎖」正好是湖人在沒有東契奇時最容易出現問題的環節。湖人在組織端容易出現失誤、球權停滯，而史馬特的缺席也使防守端缺乏第一線破壞者。湖人雖在過去五次作客多倫多贏下四場，擁有一定心理優勢，但本季暴龍節奏明確、團隊打法成熟，且在主場打得特別有自信。巴恩斯的持球優勢、英格倫的單打火力，加上暴龍長人鋒線輪番消耗里夫斯，這些因素都使今日比賽傾向於朝多倫多的節奏發展。