洛杉磯快艇隊在今（3）日清晨發出聲明，正式宣布與40歲的未來名人堂控衛「CP3」保羅（Chris Paul）分道揚鑣。這位上季才以一年底薪回歸快艇、準備迎接生涯最後一年的老將，卻在凌晨透過Instagram爆料自己「被送回家」，消息震撼全聯盟。目前快艇還未正式裁掉保羅，而主要原因還是對於薪資的精打細算，目前快艇隊的薪資空間僅比薪資上限低128萬美元，而且在1月7日之前，他們沒有資格與自由球員簽訂按比例計算的最低工資合約

保羅無預警被球隊揮棄　震撼NBA

保羅在IG限動中寫下：「我才剛被通知我要被送回家。」不久後，快艇籃球事務總裁Lawrence Frank隨即證實球隊決定與Paul分開，他在聲明中表示：「我們將與Chris分道揚鑣，他將不再隨隊。我們會協助他規劃生涯的下一步。他是快艇的傳奇，也擁有歷史性的生涯。我必須強調，戰績不佳不是他的責任。目前的戰績是我需要承擔的結果，我們感謝Chris為球隊帶來的影響。」

消息來源同時向《TheAthletic》記者Law Murray證實，這項決定並非保羅人提出，也不是雙方協商後由球員主動離隊，而是球隊單方面的安排。

▲隨著「CP3」保羅（Chris Paul）宣布將在本季結束後正式退休，這位橫跨近20年的傳奇控球後衛，也即將為自己輝煌的NBA旅程畫下句點。（圖／美聯社／達志影像）
快艇本季開局僅5勝16敗，近16戰吞下14敗，情況急轉直下，保羅則在16場比賽中場均僅得2.9分、3.3助攻，命中率32.1%，甚至在11月曾一度掉出輪換。隨著球隊陷入傷兵潮，他才重新獲得上場時間。

保羅曾12次入選全明星，其中5次是在2011年至2017年效力快艇期間。 40歲的他重返洛杉磯，希望能夠為老東家在明星控衛哈登（James Harden）身後提供一些可靠的深度。

快艇還未裁掉保羅　幕後原因曝光

儘管快艇已宣布「切割」，但球隊短時間內並不會立刻裁掉保羅。原因在於目前快艇僅距第一層薪資硬上限128萬美元，若直接買斷或裁掉保羅，就必須在兩周內補進第14名球員，但快艇現在沒有簽下任何自由球員的薪資空間。因此球隊更可能選擇等待12月15日，待保羅符合交易資格後再尋找潛在買家，而不是立即放人。

▲「控衛之神」CP3保羅（Chris Paul）職業生涯都在追逐那一枚冠軍戒指，如今隨著年齡增長，距離退役時間越來越近，這位傳奇控衛圓夢的機會正逐漸流逝。（圖／美聯社／達志影像）
尼克有打算簽替補後衛　但要先解決薪資問題

《紐約郵報》記者Stefan Bondy透露，紐約尼克正討論是否在12月15日後出手透過交易方式補強控衛深度。尼克目前也受到薪資硬上限限制，因此必須送出至少一名底薪球員才能吸收保羅的合約。

這是快艇近年來第二次與「LobCity」時代的核心人物突然分手。2018年，格里芬（Blake Griffin）簽下五年頂薪不到半年就被交易，如今同樣戲碼再次發生在Paul身上，也讓外界再次注意到快艇在重建與薪資運作上的冷峻手段。

消息來源：Chris Haynes

