小紅書封鎖懶人包／何時開始、解禁？沒刪會怎樣？300萬用戶必看

（10:03 更新：新增小紅書台灣一級官方代理商初步回應）中國社群平台「小紅書」在台灣擁有超過300萬用戶，連志玲姊姊都在用。不過，內政部4日表示，因其「資安檢測不合格、2年涉入1706件詐騙」，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，下令封鎖小紅書至少一年。小紅書為什麼會被禁？從什麼時候開始？會解禁嗎？下載的APP沒刪會怎樣？用VPN翻牆會被罰嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理小紅書封鎖懶人包，重點一次看。
對於政府突發「小紅書封鎖」令，小紅書台灣的一級官方代理商「宇宙動能」稍早初步回應《NOWNEWS今日新聞》表示，目前對外發言與官方立場，仍需要透過小紅書總部進行統一的法律與公關審批。宇宙動能正與總部溝通中，有進一步消息會盡快說明。
Q：為什麼要封鎖小紅書？
A：刑事局表示，小紅書在國家安全局的資安檢測中，15項指標「全數未合格」，再加上從去年開始涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，造成偵辦困難，因此內政部將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間一年。
同時，數位發展部更將小紅書列為具高度風險的中國APP之一，點名涉及「蒐集敏感資訊」、「過度權限」、「擷取生物特徵」、「資料回傳中國」等六大問題。
Q：小紅書封鎖什麼時候開始？
A：內政部4日下令「停止解析、限制接取」，封鎖小紅書至少一年，台灣網路無法連至小紅書伺服器。封鎖令即刻生效，目前在台灣小紅書APP、網站都已經無法開啟。
記者實測點擊「小紅書」網頁，畫面還會出現「警示訊息」，提醒「攻擊者可能會嘗試從www.xiaohongshu.com竊取你的資料」。同時，APP則顯示「網路不太順暢，請檢查網路設置」，無限轉圈圈。這就表示，小紅書已經被封鎖了。
Q：已經下載的小紅書APP要刪嗎？沒刪會怎樣？
A：小紅書封鎖期間，台灣不論網頁或APP都無法登入。內政部呼籲，民眾「停止使用並建議解除安裝」是最安全的做法，因為小紅書存在明確的存取相簿、通訊錄等資安疑慮，APP保留在手機中，仍有背景資料傳輸風險。
不過，內政部封鎖小紅書一年，建議台灣用戶刪除APP，但沒有強制一定要刪除。因此，小紅書用戶「沒刪除APP不會被處罰」，也「不會因安裝或使用而受罰」。
Q：用VPN能繞過封鎖嗎？會被罰嗎？
A：使用VPN連到國外伺服器，確實可以繼續使用小紅書。內政部表示，使用VPN是個人選擇，政府不會強制禁止，但提醒「即使透過VPN登入仍可能面臨個資外流、詐騙接觸風險」。政府也指出，小紅書IP量龐大，未來封鎖會逐步擴大，即使VPN也可能愈來愈難使用。
Q：小紅書封鎖一年後會解禁嗎？
A：內政部明確指出，小紅書如果想重新在台灣正常運作，必須在台設立具法律效力的代表人，並全面遵守我國的平台管理規範，包括能依法提供必要資料，以及落實個資保護要求與強化資安措施。
政府也以Meta、Google、LINE、TikTok為例，強調所有在台營運的主要平台都已遵循法規並設置代表人，能即時回應政府的資安與詐騙調查需求。若小紅書願意比照辦理、提出具體改善計畫並落實風險控管，才有重新開放的可能；反之，若持續迴避管轄，則無從恢復正常連線。
資料來源：內政部、刑事局、數位發展部
我是廣告 請繼續往下閱讀
Q：為什麼要封鎖小紅書？
A：刑事局表示，小紅書在國家安全局的資安檢測中，15項指標「全數未合格」，再加上從去年開始涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，造成偵辦困難，因此內政部將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間一年。
同時，數位發展部更將小紅書列為具高度風險的中國APP之一，點名涉及「蒐集敏感資訊」、「過度權限」、「擷取生物特徵」、「資料回傳中國」等六大問題。
A：內政部4日下令「停止解析、限制接取」，封鎖小紅書至少一年，台灣網路無法連至小紅書伺服器。封鎖令即刻生效，目前在台灣小紅書APP、網站都已經無法開啟。
記者實測點擊「小紅書」網頁，畫面還會出現「警示訊息」，提醒「攻擊者可能會嘗試從www.xiaohongshu.com竊取你的資料」。同時，APP則顯示「網路不太順暢，請檢查網路設置」，無限轉圈圈。這就表示，小紅書已經被封鎖了。
A：小紅書封鎖期間，台灣不論網頁或APP都無法登入。內政部呼籲，民眾「停止使用並建議解除安裝」是最安全的做法，因為小紅書存在明確的存取相簿、通訊錄等資安疑慮，APP保留在手機中，仍有背景資料傳輸風險。
不過，內政部封鎖小紅書一年，建議台灣用戶刪除APP，但沒有強制一定要刪除。因此，小紅書用戶「沒刪除APP不會被處罰」，也「不會因安裝或使用而受罰」。
A：使用VPN連到國外伺服器，確實可以繼續使用小紅書。內政部表示，使用VPN是個人選擇，政府不會強制禁止，但提醒「即使透過VPN登入仍可能面臨個資外流、詐騙接觸風險」。政府也指出，小紅書IP量龐大，未來封鎖會逐步擴大，即使VPN也可能愈來愈難使用。
Q：小紅書封鎖一年後會解禁嗎？
A：內政部明確指出，小紅書如果想重新在台灣正常運作，必須在台設立具法律效力的代表人，並全面遵守我國的平台管理規範，包括能依法提供必要資料，以及落實個資保護要求與強化資安措施。
政府也以Meta、Google、LINE、TikTok為例，強調所有在台營運的主要平台都已遵循法規並設置代表人，能即時回應政府的資安與詐騙調查需求。若小紅書願意比照辦理、提出具體改善計畫並落實風險控管，才有重新開放的可能；反之，若持續迴避管轄，則無從恢復正常連線。