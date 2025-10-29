我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿（左）和范姜彥豐（右）3年情斷。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

范姜彥豐和前中信啦啦隊女神粿粿結婚3年，育有1女，未料今（29）日他拍攝影片，自爆3年婚姻玩完，並控訴粿粿出軌「王子」邱勝翊，在IG發表聲明，提到粿粿和王子總以朋友相稱，和大家出遊，自己也不知何時被戴上綠帽，如今他決定尋求法律途徑，對簿公堂，《NOWNEWS今日新聞》也貼出范姜彥豐在影片中訴說的聲明全文。范姜彥豐控訴粿粿和王子婚內出軌，震驚粉絲，由於粿粿和王子都是《全明星運動會》出身，也時常一起出遊，在IG發合照，不過范姜彥豐的聲明中提到，兩人總是偽裝成朋友的樣子，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽，就越安全，而且還永遠不會被發現吧 ？」范姜彥豐心痛表示，知道粿粿和王子出軌的真相後，再回頭看那些一起出遊的照片，都令他覺得毛骨悚然，而他自認不喜歡找朋友訴苦，也很感謝這段日子關心著他的粉絲、家人和朋友，「也抱歉之前還沒辦法透露什麼內容，如今我決定尋求法律途徑，站出來與兩人對抗。」短短半小時就累積1.8萬個讚。我是范姜彥豐，很抱歉，前段時間占用了媒體資源，然後也一直沒有向大家解釋，到底發生了什麽事，那接下來我會向大家說明，這段期間究竟發生了什麽事情，不知道你們能不能夠想象，交往6年，結婚生子，一路走來我一直覺得，我們能夠彼此信任，一起面對所有風雨，但結果回過頭來我才發現，我被我最信任的人背叛。那一瞬間完全顛覆了我對他的所有認知，今年 3 月底到 4 月中，太太與邱先生一行人到美國遊玩兩周，同時，我也與家人前往日本一周，期間第一周，孩子由女方的家人照顧，我則在一周後回國，就前去台中接孩子回來獨自照顧，他在出國期間，因為有時差的關係，我也都特地選在當地白天的時候與他聯系，可是往往一整天下來，都只有簡短的幾則回覆。期間太太也未曾主動想要看看我以及孩子，我心中當然是有些失落，但我依舊主動傳一些日常照片給他，孩子的照片給他，甚至是主動打視訊給他，心里想著，他一定是玩的太開心了，不要打擾他的興致，等他回國後一切就會好的，但是他回來後開始跟我說，這段時間他真的玩的很開心，也想了很多，覺得我們過去太常黏在一起了，他希望未來可以有更多自己的時間以及空間，可以獨自跟朋友相處，要我不要跟在旁邊。說真的，我當時聽了是是很難過的，但我告訴自己也許夫妻久了就是這樣吧，我要自己調試去接受現狀，畢竟還是希望對方是快樂的，於是他開始三天兩頭都跟同群人出去，一開始還會交代去向，去哪裡跟誰，做什麽，可是漸漸地，她開始告訴我說，她不想告訴我去哪裡，也不想告訴我跟誰，甚至連幾點回家都不想跟我說，每天早出晚歸幾乎睡醒就是出門，淩晨3、4點才回家，有時候甚至到天亮才回家，最後更是直接不回家。而這段期間，孩子幾乎都沒有見到媽媽，我不懂，為何只是去個美國回來，對我的行為以及態度，就會有這麽大的轉變，所以我一再的求和，一舉一動都生怕惹她生氣，讓她有任何的不開心，但我換來的是，她對我的態度越來越差、變本加厲，也因為這樣我的身心狀態是處在一個極度不健康的狀態，每天吃不下也睡不著，而溝通的過程中，她甚至利用我想要維系我們婚姻，以及家庭的心態，想要刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約。如果不是家人及時發現我的異狀，了解事情的來龍去脈後，推測事情不單純，所以阻止了我，否則我可能已經簽下去了，可能是老天爺在可憐我吧，讓我能夠早點看清真相，停止挽留他，隨後果真沒多久，我就看見了太太與王子邱勝翊明確的出軌證據。回想起那一刻，那是我人生第一次體會到，那種撕心裂肺的痛，我心跳加速，手冒冷汗，全身不由自主的顫抖著，就那一刻，好像全世界都要崩塌了，然後過去所有的信任跟美好，在那一刻全部都變成了笑話。然後我也變成那個最可笑的人。某天，趁著孩子不在，我主動與他攤牌，並且給予他解釋的機會，希望他能夠誠心地認錯。結果... 結果他從頭否認到底，甚至是對天發誓，說他沒有任何對於婚姻不忠的行為。而他不知道的是，我已經看過了證據。那一刻，我徹底地看清了這一個人。交往六年、結婚生子的對象，居然可以當著我的面說謊、發誓，對天發誓連眼睛都不眨一下。從此，我們也正式地進入漫長的協商過程。這段時間，一方面是為了顧全大局，想要讓事件停止擴散；另一方面，也因為擔心他們兩個在媒體上面的聲量以及影響力，即使我身為受害者，仍然擔心自己可能處於風向上的弱勢。所以我一直遲遲都不敢發聲，只能夠一再地降低協商條件，希望藉由調解，能夠讓事件止於理性，也能夠讓事件對於孩子的影響降到最低，同時我也能趕快走出人生的下一步。歷經四個月的協商，兩人始終沒有誠意，也沒有悔意。兩人更是到現在都還有密切的往來，而他甚至還會帶著我們的孩子去找出軌對象邱先生。這讓我感到無可奈何，只好放棄協商，正視現實，並且停止退讓，因此才有了這次的聲明。時至今日，我不僅承受著身心極大的壓力，也因為媒體風向上一直沒有清楚的給出一個交代，造成個人形象受損、工作全數停擺，經濟也陷入了困難。婚後我們一起負擔的房產是登記在太太的名下，甚至我過去幾個月結案的工作，也因為工作室的帳戶是由她所控制，所以我無法取回。其實這段期間壓力真的很大。直到今天，在沒有經紀公司的幫助下，獨自站出來面對兩人，我將面對的是未來日子可能會更難熬。接下來，可能會開始被對方造謠，兩人可能共同編織謊言、扭曲事實，為了模糊出軌的焦點，並利用他們在媒體上面的人脈買通新聞，利用社群的聲量以及粉絲，藉由網軍攻擊我，用來合理化兩人自身出軌的行為以及可能對小孩造成的影響。這些後果我都想過。也許相比之下，我較不善於言辭，我的聲量較小，我的影響力不如他們，但事到如今，我只想捍衛自己從小被教育為人處事的道德標準以及良知。我不奢求同情，我只希望大眾能夠知道真相。接下來，我將會透過法律途徑，捍衛我應有的權益。無論結果如何，我希望未來能夠成為孩子理解人生時的一個例子：在面對不公與背叛時，即使艱難，也要選擇相信自己的原則以及良知，要永遠保持心中的善良以及純淨，因為那才是底氣。人生難免會遇到困境，但是只要保持心中的善良，我相信永遠永遠都會找到出口。在這邊也想跟邱先生說：做錯事並不可怕，可怕的是人沒有自我反省的能力。你破壞了我的家庭，至今還與我的太太有著密切的聯繫。做出這樣的事情，你居然還能夠心安理得地打扮得光鮮亮麗，走紅毯甚至上臺領獎，這就是你以人品自居、身為公眾人物愛惜羽毛的方式嗎？呵，真的好可笑，我居然還把這種人當作真心的朋友。最後我想說，這是在我走投無路、經過深思熟慮後，唯一能給自己、孩子以及社會大眾的一份交代。以上並非情緒性的控訴。謝謝大家。