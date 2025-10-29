粿粿、范姜彥豐爆婚變數月後，范姜彥豐今（29）日直接發文指控王子（邱勝翊）和粿粿不倫，讓他戴綠帽，事件發展震驚各界。回顧王子情史，外型帥氣的他，從Lollipop棒棒堂出道後就頗受女性粉絲青睞，也與許多女星傳過緋聞，但他唯一認愛的女友只有港星鄧麗欣，近年緋聞對象則包含郭雪芙、席惟倫，感情故事帶大家一次看。
粿粿爆婚內出軌王子！范姜彥豐心碎指控
范姜彥豐今日發文標註粿粿與王子的帳號，指控兩人偽裝成好友的樣子，實則早就偷偷交往，范姜彥豐心碎指控：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」。
王子和粿粿2021年拍攝《全明星運動會》認識，粿粿當時已與范姜彥豐交往，並在2022年結婚。夫妻倆與王子一行人也經常一起聚會、出遊，年初時還同遊日本，但今年3月粿粿再和王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人去美國時，范姜彥豐就沒有同行了，婚姻在當時就變調。
王子情史一次看 唯一認愛鄧麗欣
回顧王子情史，他早期曾和楊丞琳、鬼鬼傳過緋聞，但都沒公開承認，直到2018年交往港星鄧麗欣時，王子才大方認愛。據傳王子是透過應采兒牽線才認識鄧麗欣，女方大他5歲，戀情會被爆出是因為兩人被拍到在泰國同遊。但由於後來新冠肺炎疫情爆發，兩人長時間維持遠距離，感情還是撐不住，到了2021年6月就官宣分手了。當時鄧麗欣發文，「美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景」，體面與王子分開。
王子2022年拍攝黑幫電影《山中森林》時，則認識了飾演他女友的郭雪芙，兩人都是演藝圈發電機，僅相差1歲，很快就異性相吸傳出假戲真做的緋聞，但雙方經紀人都否認。不過緋聞依舊吵得很兇，甚至隔年還出現兩人因金錢觀不合而分手的消息；郭雪芙當時正面反擊，「不要再幫我亂配對了」，王子也澄清緋聞：「為什麼會有不實以及這麼偏頗的報導」。
王子後來又參加運動節目《全明星運動會》，2023年與同為班底的小5歲女星席惟倫被拍到一起看電影約會、出國打卡相同景點等，交情不一般，但兩人也未公開認愛。王子當時出席活動還強調自己單身，否認是因為有「偶包」才不敢曝光戀情，表示未來如果遇到合適的對象會公開，後續他也與席惟倫漸行漸遠，緋聞告吹。
