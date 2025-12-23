全家便利商店2026年春節福袋搶先曝光了！將自12月25日起於全台門市開賣，最基本款跟去年一樣維持249元，不過今年基本款一口氣推出3種福袋款式，共有新春馬年款、聯名IP「hahababy」、懷舊 茄芷袋款式，內容物同樣有零食餅乾外，還有每年讓消費者最期待的抽獎券，今年最大獎抽「BMW iX1純電運動休旅」。此外，還有其他不同價位的福袋則是集結6國20大人氣IP肖像，不過今日稍晚才會陸續公布福袋全陣容、開箱。
🟡全家2026年開運福袋12/25-3/3開賣
📍249元共有三種款式可選：新春馬年款、IP款-hahababy、懷舊款-茄芷袋
📍福袋怎麼買最便宜？2026年1月13日前，購買福袋先報全家會員再送50元購物金，滿200元折50元，限2026年2月23日使用。
📍福袋內容物：精選8款零食、飲料、糖果等，共8種組合（A-H組），總價值約250元，15%機率可額外獲得FamiCollection商品卡。
📍福運抽獎券：福運抽獎券ㄧ張，共有以下三種中獎機會
1、抽獎專區：登錄序號再抽頭獎BMW iX1純電運動休旅
2、貳獎～伍獎專區：即開即抽30台iPhone 17 Pro、市值約3萬5000元黃金10克、5000元全盈購物金等豐富獎項
3、異業優惠：有機會獲大戶屋、b.b.q CHICKEN、肯德基、漢堡王、必勝客等超值優惠。
📍福袋獎項：
◼️頭獎：BMW iX1純電運動休旅
◼️貳獎：iPhone 17 Pro
◼️參獎：瀝咕麻將品牌黃金10g
◼️肆獎：全家專屬禮
◼️伍獎：異業優惠
全家透露，除了基本款249元福袋外，還有集結6國20大人氣IP肖像的聯名福袋，今（23）日稍晚《NOWNEWS》將公開全家馬年福袋全款開箱，想要入手福袋的消費者，可別隨時關注最新消息。
🟡萊爾富2026年馬年福袋開賣！200元抽台積電股票
除了7-11、全家福袋備受矚目外，萊爾富2026年馬年福袋提早開賣也好評如潮，最划算只要花100元「2026馬年發財卡」，就有機會抽中輝達、台積電知名企業股票、iPhone 17、Nintendo SWITCH 2 等大獎，且發財卡也有隨機零食糖果組合擇一兌換券。
萊爾富200元的「2026年馬年福袋」，則外袋共有2個款式、內容物有8個組合，每袋皆含6個實用商品，如餅乾、飲料、生活用品等。每袋福袋都附有一組抽獎序號，登陸也可抽輝達、台積電股票。
資料來源：全家、萊爾富
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍249元共有三種款式可選：新春馬年款、IP款-hahababy、懷舊款-茄芷袋
📍福袋怎麼買最便宜？2026年1月13日前，購買福袋先報全家會員再送50元購物金，滿200元折50元，限2026年2月23日使用。
📍福袋內容物：精選8款零食、飲料、糖果等，共8種組合（A-H組），總價值約250元，15%機率可額外獲得FamiCollection商品卡。
📍福運抽獎券：福運抽獎券ㄧ張，共有以下三種中獎機會
1、抽獎專區：登錄序號再抽頭獎BMW iX1純電運動休旅
2、貳獎～伍獎專區：即開即抽30台iPhone 17 Pro、市值約3萬5000元黃金10克、5000元全盈購物金等豐富獎項
3、異業優惠：有機會獲大戶屋、b.b.q CHICKEN、肯德基、漢堡王、必勝客等超值優惠。
◼️頭獎：BMW iX1純電運動休旅
◼️貳獎：iPhone 17 Pro
◼️參獎：瀝咕麻將品牌黃金10g
◼️肆獎：全家專屬禮
◼️伍獎：異業優惠
全家透露，除了基本款249元福袋外，還有集結6國20大人氣IP肖像的聯名福袋，今（23）日稍晚《NOWNEWS》將公開全家馬年福袋全款開箱，想要入手福袋的消費者，可別隨時關注最新消息。
除了7-11、全家福袋備受矚目外，萊爾富2026年馬年福袋提早開賣也好評如潮，最划算只要花100元「2026馬年發財卡」，就有機會抽中輝達、台積電知名企業股票、iPhone 17、Nintendo SWITCH 2 等大獎，且發財卡也有隨機零食糖果組合擇一兌換券。
萊爾富200元的「2026年馬年福袋」，則外袋共有2個款式、內容物有8個組合，每袋皆含6個實用商品，如餅乾、飲料、生活用品等。每袋福袋都附有一組抽獎序號，登陸也可抽輝達、台積電股票。