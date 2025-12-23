全家便利商店2026年春節福袋來了，今年共推出41款福袋，首波3款249元基本款福袋從12月25日搶先開賣，第二波28款肖像福袋則於1月7日開賣，網羅Care Bears、褲褲兔、三麗鷗、迪士尼、小白虎與黑虎蝦等20大人氣角色，價位分為399元、599元、799元、999元、1599元。
🟡全家249元春節福袋12/25開賣！抽百萬BMW
📍249元「 2026 新春福袋」：推出「馬年新春款、hahababy聯名款、懷舊茄芷袋款」
◾內容物開箱：內含市值逾250元8款人氣零食飲料組合，並隨袋加贈療癒或實用小物，有機會獲得泡泡瑪特公仔、藍牙音箱與中華職棒應援商品；福運抽獎券
🟡全家38款「肖像品牌」1/7開賣：399元、599元、799元、999元、1599元福袋全開箱
📍399元肖像福袋：置物箱、絨毛袋、摺疊置物箱款，內容物含保鮮盒2入組可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本、福運抽獎券
有帕恰狗摺疊置物箱、三眼怪摺疊置物箱、Rody摺疊置物箱、小白虎與黑虎蝦摺疊置物箱；美樂蒂包邊絨毛袋、杯麵包邊絨毛袋、牙寶包邊絨毛袋、小白虎與黑虎蝦包邊絨毛袋、熊抱哥人物鋪棉包、Care Bears人物鋪棉包、褲褲兔人物鋪棉包。
📍599元肖像福袋：開窗絨毛包、手提行李箱、箱型保冷袋款，內容物含不鏽鋼吸管杯、資料夾、筆記本、紅包袋2入組、福運抽獎券。
有牙寶藍開窗絨毛包、牙寶橘開窗絨毛包、Rody手提行李箱、褲褲兔手提行李箱、Care Bears手提行李箱、雙星仙子箱型保冷袋、胡迪與巴斯箱型保冷袋
📍799元肖像福袋：毛怪絨毛收納屋、熊抱哥造型毯、褲褲兔造型毯，內容物含摺疊收納籃、資料夾、筆記本、紅包袋2入組、福運抽獎券。
📍999元肖像福袋：Care Bears摺疊手推車、大耳狗摺疊手推車，內容物含網格收納袋、資料夾、筆記本、紅包袋2入組、福運抽獎券。
📍1599元系列：布丁狗 26吋前開行李箱、Care Bears 26吋前開行李箱，內容物含網格收納袋、資料夾、筆記本、紅包袋2入組、福運抽獎券。
🟡全家福袋怎麼買最便宜、福袋獎項一次看
📍福袋獎項：每款福袋內都有「福運抽獎券」：共有以下三種中獎機會
1、抽獎專區：登錄序號再抽頭獎BMW iX1純電運動休旅
2、貳獎～伍獎專區：即開即抽30台iPhone 17 Pro、市值約3萬5000元黃金10克、5000元全盈購物金等豐富獎項
3、異業優惠：有機會獲大戶屋、b.b.q CHICKEN、肯德基、漢堡王、必勝客等超值優惠。
📍全家福袋怎麼買最便宜？
即起至2026年1月13日前，凡購買指定福袋商品，可參與「全家」APP集章趣活動，購買一個福袋可獲得一個章，集滿2個章可兌換50元購物金（消費滿200元折抵）
📍全家福袋週週抽10萬現金
即起至2026年1月27日前，凡購買指定福袋商品，可參與「全家」APP抽獎趣活動，週週抽10萬元現金，每週抽1名，共6名，越早購買參加抽獎，中獎機會越大。
資料來源：全家便利商店
