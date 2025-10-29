我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成語蕎留言挺范姜彥豐，說自己早就聽聞粿粿出軌。（圖／范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

▲粿粿（左）否認范姜彥豐（右）的指控，只承認雙方婚姻破裂。（圖／粿粿臉書）

▲粿粿聲明全文。（圖／粿粿IG@meigo.c）

男星范姜彥豐今（29）日出面指控老婆粿粿出軌好友王子（邱勝翊），他在IG發出296字聲明，和一支9分多鐘的自拍影片，為演藝圈投下震撼彈。目前許多范姜彥豐的藝人好友都在IG留言替他加油打氣，女星成語蕎更直接留言，「Omg，之前就聽說女方有出軌的狀況，只是不知道對方竟然是王子！這段時間真的辛苦你了」。范姜彥豐公開粿粿出軌真相後，男星黃宏軒到他影片下方留言「加油」，劉書宏也留言「你很勇敢」，女星小豬（黃沐妍）則留言：「辛苦了」，目前從留言風向來看，多數的藝人好友及粉絲都站在范姜彥豐這邊，替他加油打氣。女星成語蕎更直接留言，表示自己早有耳聞粿粿出軌的事情，「Omg，之前就聽說女方有出軌的狀況，只是不知道對方竟然是王子！這段時間真的辛苦你了」。范姜彥豐今日在聲明中也寫道，粿粿與王子打著朋友的名義越走越近，身邊親近的好友明明知情，還幫忙隱瞞，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧 ？身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」。粿粿稍早也出面回應，沒有承認劈腿，只說范姜彥豐的影片有很多與事實不符合的內容，「我一直盡力以理性與誠意溝通，協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂」。她表示自己之後會把完整的事實整理給大家，「身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」