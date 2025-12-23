我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王ADEN解釋他並沒有對同學生氣，不過粉絲並不買單。（圖／翻攝自王ADEN Threads@adenwang_）

▲王ADEN被指不適合唱跨年，觀傳局回應。（圖／翻攝自Threads）

歌手王ADEN日前在校園演唱時，遇到同學即興上台熱舞，沒想到他卻因為表演被打斷，原地蹲下還擺臭臉，事後雖在社群平台道歉，並附上一段獨舞影片，部分網友仍不買單，還有人向觀傳局陳情，希望取消王ADEN在跨年晚會的演出，觀傳局也確定將取消他的演唱資格，對此《NOWNEWS今日新聞》詢問王ADEN方面，經紀公司正在開會討論中。有網友在Threads上分享陳情內容，主旨是「陳情王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估」，內容寫道，王ADEN近來因在桃園治平高中演唱，遇到女學生熱情衝上舞台表演，竟原地蹲下且表情不悅，澄清影片態度不誠懇，意圖網爆霸凌未成年粉絲，缺乏素養、包容力，希望觀傳局調查王ADEN表演合約，評估其是否適合2026台北最High新年城卡司。對於陳情內容，觀傳局官方帳號也在底下留言，「觀傳局收到了，正在處理中，會再向大家報告。 我們很重視臺北跨年晚會藝人的形象，謝謝大家。」2小時後又回復，「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」目前王ADEN的經紀公司正在開會討論中。回顧事件，王ADEN在桃園治平高中演唱時，有學生突然被老師拱上台和他一起跳舞，王ADEN當場走到旁邊蹲地並擺出臭臉，他事後發影片解釋，因為演出前面下雨讓他沒辦法大跳，後來又遇到同學上台，影響他表現，但因為學校和該名學生已向他道歉，因此他的解釋影片網友並不買單。25歲的王ADEN是新生代創作歌手，從國中就開始創作，將作品放在YouTube上，2020年獲得品牌賞識，19歲就包辦品牌主題曲〈站出來〉歌詞、演唱，與多位歌手如芮德、孫盛希、Kimberley等人合作，2024年更入圍金曲獎最佳新人。