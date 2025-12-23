NBA美國職籃（National Basketball Association）交易季正式啟動。隨著12月15日後，多數今夏簽約球員已具備交易資格，美國媒體《運動畫刊（Sports Illustrated）》直言，2025-26賽季交易市場輪廓已逐漸成形，並點名6支球隊，將在交易截止日前成為「買家、賣家，或兩者兼具」的關鍵角色，其中洛杉磯湖人被視為積極的買家，而庫明加（Jonathan Kuminga）問題未解決的金州勇士卻意外未列名單，引發討論。
🏀【買家】底特律活塞：東區龍頭坐擁天時地利 衝冠窗口正式開啟
活塞正處於罕見的「實力、動機與資產兼具」交會點。本季長時間高居東區第一，13連勝並非曇花一現，康寧漢（Cade Cunningham）已進入MVP討論範圍，搭配強硬、防守導向的完整輪換，讓活塞成為真正的爭冠球隊。
總管蘭登（Trajan Langdon）手握勒韋爾（Caris LeVert）、哈里斯（Tobias Harris）等可交易合約，再加上艾維（Jaden Ivey）與完整未來首輪籤資產，美媒直言活塞「沒有理由不出手補強」。目前最大弱點在於外線火力——三分命中數僅優於國王與鵜鶘，而最佳射手羅賓森（Duncan Robinson）同時也是防守最大漏洞。
🏀【買家（但可能轉為賣家）】塞爾提克：傷兵滿營仍高效率 財務與戰力雙軌思考
塞爾提克在塔圖姆（Jayson Tatum）阿基里斯腱重傷、多名老將離隊後，戰績卻遠優於預期。在布朗（Jaylen Brown）領軍、馬祖拉（Joe Mazzulla）執教體系下，波士頓仍維持聯盟前十的淨效率。
問題在於禁區與防守籃板。美媒指出，塞爾提克是全聯盟防守籃板最差的球隊，替補中鋒戰力不足，迫使大量小球陣容上線。管理層預期將嘗試處理西蒙斯（Anfernee Simons）到期合約，一方面補強中鋒深度，一方面降低薪資壓力，因此仍被歸類為「買家」。
🏀【買家】洛杉磯湖人：進攻聯盟頂級、防守卻是黑洞 佩林卡勢必出手
湖人被美媒明確點名為交易市場的積極買家。由唐西奇（Luka Dončić）、里夫斯（Austin Reaves）、詹姆斯（LeBron James）組成的三核心進攻火力驚人，但防守端漏洞百出，團隊防守效率落在聯盟後段。
即便休賽季補進史馬特（Marcus Smart）、拉拉維亞（Jake LaRavia）與艾頓（Deandre Ayton），傷病與不穩定性仍讓湖人防守難以成形。報導指出，只要防守提升到「聯盟平均」，湖人就具備與西區強權周旋的本錢。
不過，湖人最大限制在於交易籌碼貧乏，僅能動用2030年首輪籤，最具吸引力的資產為八村壘。即便如此，管理層仍被認為會尋求低成本防守補強。
🏀【賣家】達拉斯獨行俠：全面轉向弗拉格時代 戴維斯成首要清倉對象
獨行俠本季開季動盪，但隨著弗拉格（Cooper Flagg）逐漸站穩腳步，球隊方向已十分明確——全面圍繞弗拉格重建。美媒直言，凡是不符合時間軸的高價老將，都該被擺上貨架。
首當其衝的就是戴維斯（Anthony Davis），若厄文（Kyrie Irving）在截止日前接近復出，也可能被兜售。加福德（Daniel Gafford）、華盛頓（P.J. Washington）同樣具備市場價值。獨行俠未來多年缺乏首輪籤控制權，補充選秀資產已成當務之急。
🏀【賣家】猶他爵士：年年不上不下 交易截止日成例行公事
爵士再度陷入「不夠爛、也不夠好」的熟悉困境。球隊目標明確是累積高順位籤，美媒預期猶他將一如往年，在截止日前全面清倉非核心戰力。
馬爾卡寧（Lauri Markkanen）再度被點名為潛在震撼交易對象，但爵士長期開價過高，季中成行機率不大。喬治（Keyonte George）與貝利（Ace Bailey）則被視為非賣品，其餘如安德森（Kyle Anderson）、努爾基奇（Jusuf Nurkić）、米凱盧克（Svi Mykhailiuk）皆可談判。
🏀【買家或賣家】密爾瓦基公鹿：字母哥動向成唯一開關 全聯盟屏息以待
公鹿目前仍被定位為買家，管理層並未主動兜售阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），而是嘗試圍繞他補強陣容。然而，美媒強調——只要Giannis開口要求離隊，一切將瞬間翻轉。
若進入全面重建模式，特納（Myles Turner）、庫茲馬（Kyle Kuzma）、波提斯（Bobby Portis都）將成為搶手標的，甚至年輕後衛羅林斯（Ryan Rollins）也被視為潛力資產。公鹿無論走向哪條路，都勢必成為交易市場焦點。
勇士未被點名 成最大意外
值得注意的是，勇士並未出現在這份6隊名單中，顯示美媒並不看好勇士在本季交易截止日前有重大動作，由於庫明加這一季依舊未能融入球隊，因此外界普遍認為他將在符合交易資格後被球隊迅速送走。
再加上勇士近況不佳，近期勝率跌落五成，在附加賽區苦苦掙扎，與要爭冠的開季目標表現有落差，因此外界原本預計他們會是在交易截止日前比較積極的一支球隊，因此美媒的預測也讓人感到意外。
消息來源：運動畫刊
