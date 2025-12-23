我是廣告 請繼續往下閱讀

（NBA盃決賽為獨立計算，不列入例行賽成績）

▲文班亞馬（Victor Wembanyama）（左）傷癒復出上場時間受到控管，但一旦在場上，就能對戰局有極大影響力。（圖／美聯社／達志影像）

日期（台灣時間） 對手 比分 個人數據 12/15 公牛 114：110鵜鶘勝 26分鐘、18分、6籃板 12/19 火箭 133：128鵜鶘勝（OT） 21分鐘、9分、3籃板、5助攻 12/21 溜馬 128：109鵜鶘勝 23分鐘、29分、7籃板 12/23 獨行俠 119：113鵜鶘勝 25分鐘、24分，9籃板、3助攻

日期（台灣時間） 對手 比分 個人數據 12/14 雷霆 111：109馬刺勝 20分鐘、22分、9籃板、2助攻、2火鍋 12/19 巫師 119：94馬刺勝 17分鐘、15分、8籃板、4助攻、4火鍋 12/20 老鷹 126：98馬刺勝 21分鐘、26分、12籃板、3助攻、2火鍋 12/22 巫師 124：113馬刺勝 21分鐘、14分、12籃板、2助攻、2火鍋

NBA紐澳良鵜鶘今（23）日靠著末節狂轟40分，119：113逆轉擊敗達拉斯獨行俠，一哥威廉森（Zion Williamson）連續第4場替補出戰，砍下全隊最高24分，外帶9籃板與3助攻，鵜鶘近期睽違2年再度打出5連勝，威廉森從本月14日傷癒歸隊，從首戰面對公牛開始，近4場都是以替補角色出賽，前2戰合計僅攻下27分，明顯還在找感覺，但最近逐漸適應強度，前一場交手溜馬，上場不到24分鐘就高效攻下29分，本場面對獨行俠，則打25分鐘攻下24分。無獨有偶的是，馬刺當家球星文班亞馬本季因腳傷，同樣缺席超過12場比賽，回歸後至今4場也都是替補上陣，結果包含NBA盃四強賽打敗雷霆在內，馬刺近期也取得4連勝。儘管在威廉森、文班亞馬總計8戰替補出賽小樣本中，球隊取得全勝，但不可否認的是，2人對球隊重要性仍不可言喻，之所以取得成功，主要原因還是在於，教練在控制上場時間內，有效發揮2人最大價值。以威廉森本戰上場歷程來看，首節中段打得僵持時，威廉森替補登場，單節貢獻8分，接著第二、三節上場時間就受到控制，末節後段，又帶著充沛體能回歸，包含最後3分鐘的切入上籃，威廉森在比賽末段再度連拿8分，率隊上演大逆轉。文班亞馬情況同樣如此，NBA四強戰迎戰「大魔王」雷霆，攤開兩隊陣容，賽前各方專家本就預測文班亞馬能否回歸，是馬刺想取勝的唯一機會。結果他發揮巨大影響力，首節後段登場，飛躍性提升馬刺團隊防守，單防上也成功限制本季打出生涯年的霍姆葛倫（Chet Holmgren），讓他全場僅有8次有效出手，命中其中3球，反觀文班亞馬僅打20分鐘就攻下22分、9籃板、2助攻、1抄截與2火鍋。兩人本來就是打法特點不同於一般球員的奇才，威廉森具備頂級爆發力與厚實身材，文班亞馬更是號稱擁有史上最高天賦的「獨角獸」，在特定陣容、情境下登場，體能充足的兩人可以肆虐對手，最高效展現價值。但這並非代表，2人替補出賽價值大過於先發，健康的威廉森曾在2020-21年單季就打出場均27分、9籃板成績單，持球切入近乎是無法阻擋的大殺器，文班亞馬對馬刺的攻守影響力，更無須多言。現在8場小樣本數據，更多還得綜合對手強度（8場中有6場對手勝率未達50）、賽程安排（8場中僅1次背靠背賽事）與球隊近況來看，