NBA一年一度的聖誕大戰將於台灣時間12月26日（美國時間12月25日）正式登場。聯盟今年安排5場重磅對決、連續超過13小時轉播，再度成為全球球迷的年末重頭戲。本季聖誕大戰陣容星光熠熠，近6屆NBA冠軍中有4隊登場，包括 湖人、勇士、金塊與雷霆，堪稱夢幻對戰組合。《NOWNEWS》也為讀者整理對戰組合、轉播資訊、聖誕大戰背景和紀錄，供讀者參考。
🎄 NBA聖誕大戰完整賽程
聖誕大戰的起點：從1947年開始的聯盟象徵
NBA自1947年便開始於聖誕節安排比賽，僅1998年因封館停辦一次。聯盟創立初期，便意識到「節日＋頂級賽事」的巨大吸引力，也讓聖誕節逐漸成為NBA的品牌日。
其中，New York Knicks 堪稱聖誕大戰的代名詞，至今已出賽 57場，高居聯盟之冠。麥迪遜花園廣場（MSG）在聖誕節的畫面，也成為無數經典的起點。
為什麼能打聖誕大戰，是一種「身分認證」？
在聯盟內部，能被安排打聖誕大戰，本身就是一種肯定。代表意義包括：聯盟門面球星、市場關注度高的球隊、潛在季後賽或冠軍對決、具備故事線與話題性的組合。也因此，像 LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant 等人，幾乎成為聖誕大戰的「固定班底」。
聖誕大戰經典名場面回顧
🎄 1984年｜Bernard King 60分之夜
Bernard King 在MSG轟下60分，至今仍是聖誕大戰單場最高得分紀錄，即便尼克最終輸球，仍被視為傳奇之作。
🎄 2004–2010年｜Kobe vs. LeBron 世代交鋒
Kobe Bryant 與 LeBron James 多次在聖誕節正面對決，象徵聯盟權杖交接，讓聖誕大戰正式升級為「時代對話」。
🎄 2016年｜騎士 vs. 勇士 總冠軍前哨戰
LeBron率領的騎士對上 Golden State Warriors，成為當季總冠軍戰的序曲，也讓聖誕大戰被視為季後賽預演舞台。
🎄 2023年｜Luka Dončić 50分震撼全聯盟
Luka Dončić 在聖誕節轟下50分，成為史上第三位聖誕節得分破50的球員，象徵新世代正式接棒。
2025年聖誕大戰：新舊世代全面交會
今年的5場對戰，延續聖誕大戰「傳承」與「對話」的核心精神：
LeBron、Curry仍在舞台中央，Victor Wembanyama、Shai Gilgeous-Alexander、Anthony Edwards 等新世代全面上位從中午一路打到深夜，聖誕大戰不再只是單場焦點，而是整天的籃球敘事。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：
06:00 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE獨行俠VS勇士
09:00 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE火箭VS湖人
11:30 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE灰狼VS金塊
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
📊 聖誕大戰冷知識一次看
🎅 NBA聖誕比賽始於1947年，僅1998年因封館停辦
🗽 尼克隊出賽最多：57場
👑 聖誕勝場王：LeBron James（11勝）
🔥 單場得分紀錄：Bernard King（1984年，60分）
🎯 2025年首度參戰聖誕大戰的全明星：Shai Gilgeous-Alexander、Jalen Williams、Darius Garland、Alperen Şengün
