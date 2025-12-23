NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人昨（21）日客場對上洛杉磯快艇，最終湖人以88：103不敵快艇，東契奇在第一節與博格丹諾維奇（Bogdan Bogdanović）發生碰撞後腿部感到不適隨後便退場治療，並未再回到場上，經檢查後，東契奇小腿出現挫傷，被列入「每日觀察（day-to-day）」名單，根據《The Sporting News》報導，若湖人採取較保守的策略，東契奇將在對上休士頓火箭的聖誕大戰中回歸。
湖人將迎超硬賽程 東契奇缺陣影響大
湖人接下來將迎來一段相當艱鉅的賽程。球隊明（24）日作客挑戰鳳凰城太陽，接著返回洛杉磯，在聖誕大戰主場迎戰休士頓火箭；12月31日湖人將在主場對上目前高居東區龍頭的底特律活塞。短短七天內連續面對三支被看好具備季後賽實力的球隊，東契奇的健康狀況對湖人戰力影響重大。
東契奇列入「每日觀察」名單 聖誕大戰有望復出
值得注意的是，東契奇本季稍早也曾因「左小腿挫傷」缺席三場比賽。湖人目前在傷兵報告中將他列為「每日觀察」，理論上仍保留他於明日對太陽復出的可能性。若恢復進度略為保守，湖人也可能選擇讓他休養至聖誕大戰再復出。
東契奇本季場均繳出34.1分是全隊最高，另外還有8.6籃板、8.8助攻，投籃命中率45.5%、三分球命中率32%，隨著詹姆斯（Lebron James）年齡增長，東契奇無疑成為湖人的進攻核心，本季西區競爭激烈，東契奇的缺陣，勢必讓湖人進攻端承受巨大壓力。
資料來源：《The Sporting News》
