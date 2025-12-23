洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）在這樣的比賽情境中交出令人側目的成績單，關鍵時刻10戰全勝，是全聯盟唯一仍保持不敗的球隊。

所謂「關鍵時刻」，定義為第四節或延長賽最後5分鐘、比分差距在5分以內。

▲勇士球星柯瑞（Stephen Curry）缺乏助手，也導致關鍵時刻落敗。（圖／美聯社／達志影像）

達拉斯獨行俠隊（Dallas Mavericks）本季已打了聯盟最多的22場關鍵比賽，卻僅拿下9勝13敗，勝率40.9%，長期處於下風，反映出決勝期在出手選擇、防守細節與臨場判斷上的不穩定。

過往被視為關鍵時刻典範的金州勇士隊（Golden State Warriors），目前僅有6勝10敗，勝率37.5%。這樣的成績與球隊過往形象形成強烈對比

排名 球隊 關鍵時刻戰績 勝率 1 洛杉磯湖人 10勝0敗 100% 2 聖安東尼奧馬刺 12勝3敗 80.0% 3 奧克拉荷馬雷霆 9勝3敗 75.0% 4 底特律活塞 14勝5敗 73.7% 21 達拉斯獨行俠 9勝13敗 40.9% 23 金州勇士 6勝10敗 37.5% 20 休士頓火箭 6勝8敗 42.9% 30 洛杉磯快艇 2勝10敗 16.7%

NBA美國職籃（National Basketball Association）本季賽程真正拉開強弱差距的，並不全是大比分勝負，而是那些進入最後5分鐘、比分在5分差距內的「關鍵時刻」。截至目前，湖人整體戰績為19勝8敗，看似並非聯盟龍頭，但一旦比賽進入決勝階段，他們卻展現出與眾不同的穩定度。這並非靠運氣堆疊的結果，而是來自執行力、決策品質與角色分工的高度一致，每一場拉鋸戰，最終都由湖人走回休息室。湖人在這樣的壓縮空間中，無論進攻選擇、防守輪轉或控場節奏，都顯得異常冷靜。球權歸屬清楚，戰術目的明確，成為他們10勝0敗背後的核心關鍵。緊追在後的是聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs），以12勝3敗、80%勝率排名第2；奧克拉荷馬雷霆隊（Oklahoma City Thunder）則以9勝3敗位居第3。底特律活塞隊（Detroit Pistons）已在19場關鍵時刻比賽中贏下14場，是全聯盟「關鍵勝場數」最多的球隊，顯示其比賽韌性並非偶然。相較之下，多支話題性極高的球隊，在關鍵時刻的表現卻不盡理想。更令人意外的是，，也顯示勇士仍在尋找比賽節奏放慢後的可靠解方。休士頓火箭隊（Houston Rockets）以6勝8敗、42.9%勝率落在後段班，即便帳面戰力逐漸成形，關鍵時刻仍顯稚嫩，如何在壓力下做出正確選擇，仍是成長必修課。至於洛杉磯快艇隊（LA Clippers），2勝10敗、僅16.7%的勝率則是全聯盟最差，這樣的長期樣本已難以歸因於偶發失誤。湖人的特殊之處，不只是10戰全勝，而是這樣的表現看起來具有延續性。當比賽進入壓力最大區段，球隊擁有多名能承擔責任的核心人物，進攻端不慌亂，防守端不失序，對於每一次進攻的價值都有高度共識。