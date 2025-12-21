我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在主場大通中心迎戰鳳凰城太陽，球隊此前處於3連敗當中，勝率已經跌落五成以下，非常需要一場勝利提振士氣。這一場比賽，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）得到28分9籃板6助攻，巴特勒（Jimmy Butler）得到25分，即使布克（Devin Booker）狂砍38分，勇士終場以119：116取勝，終止連敗。勇士開賽防守狀況不佳，首節就被太陽打出高效率進攻。太陽由布克（Devin Booker）與布魯克斯（Dillon Brooks）輪流主導火力，其中布魯克斯在首節末段命中壓哨三分球，單節拿下12分，幫助太陽以44：32大幅領先。勇士方面雖由柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）苦撐局面，但團隊失誤偏多、外線防守頻頻漏人，首節就陷入雙位數落後。進入第二節後，場上局勢一度出現轉折。Curry連續取分試圖帶動反攻，但勇士球星格林（Draymond Green）卻因與太陽後衛格里斯佩（Collin Gillespie）發生衝突，隨後不滿裁判判決連吞兩次技術犯規，於次節初段遭驅逐出場，讓勇士再度陷入被動。少了格林坐鎮，勇士一度落後達10分以上，不過替補群挺身而出，理查德（Will Richard）在短短板凳時間內手感火燙，6投6中攻下20分、命中4記三分球，加上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等人外線開火，勇士在上半場末段打出一波16：9攻勢，成功將比分追近，半場結束時僅以64：67落後太陽3分，為下半場保留勝負懸念。第三節勇士打出29：20的攻勢壓制住太陽，球隊也反超比分，理查德這一節有搶眼的表現，斯賓塞（Pat Spencer）也繳出亮眼場上內容，勇士第二陣容有不俗發揮。決勝節雙方仍是在有限的分差內拉鋸，勇士一度靠著裴頓（Gary Payton II）和桑托斯（Gui Santos）的表現拉開到雙位數，但後續布克又率領太陽追了上來。比賽最後2分鐘，兩隊又廝殺到只剩下4分差距，這時候柯瑞挺身而出，命中三分球，勇士112：105領先。但之後伊戈達羅（Oso Ighodaro）和古德溫（Jordan Goodwin）連得5分，雙方又回到一顆球權差距。讀秒階段，巴特勒（Jimmy Butler III）完成三分打，後續布克連轟5分，最後12.1秒柯瑞上罰球線罰進2分，勇士領先4分，但太陽暫停回來之後，格里斯佩又進三分球。關鍵時刻，柯瑞在太陽連拖帶拽下仍然上籃得分，驚險幫助球隊鎖定勝利。