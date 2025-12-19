我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯快艇在本季截至目前打出令人失望的內容，在今（19）日賽前面對奧克拉荷馬雷霆前以6勝20敗排名西區第14，尤其近日球隊主力哈登（James Harden）因左小腿挫傷缺陣後，快艇的處境也變得更艱困，對此總教練盧（Tyronn Lue）也提到球隊如何扭轉例行賽頹勢，並強調快艇仍沒有放棄。本賽季快艇除了陣容無法打出良好的配合外，傷兵問題也成為快艇低迷的主因，先是比爾（Bradley Beal）報銷，雷納德（Kawhi Leonard）也因傷打打停停，如今哈登也缺陣，讓快艇的處境變得更加艱難。對於球隊目前戰績上的低迷，總教練盧表示，目前僅進行26場比賽，距離季後賽仍有調整空間，他指出，快艇距離附加賽區僅差4場勝差，這必須成為球隊接下來的目標與心態。他也強調球季還沒結束，我們得打得更好，賽季還沒結束。一旦進入附加賽，就看需要多少場才能往前推進，關鍵是我們必須提升比賽品質。盧也坦言，快艇近期狀況其實有所改善，過去5場比賽雖然輸了4場，但這之間最大的問題仍在於「收尾能力」。他直言，球隊常常只能維持約37分鐘的高強度表現，而不是完整的48分鐘，這在面對強隊時顯然不足，也成為輸球的關鍵因素。今日快艇作客雷霆，試圖終止近期4連敗，然而若缺少頭號得分手哈登，挑戰將更加嚴峻。魯表示，哈登一向出賽穩定，若真的缺陣，代表身體狀況確實不理想，因此讓他休息調整是明智決定。他同時也點出其他球員必須在哈登缺席時挺身而出，分擔進攻與組織重任。