快艇陣中真正站出來支持保羅的，只剩下兩名球員——明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）和洛培茲（Brook Lopez）

是讓他擔任輪換末端的老將精神領袖

▲保羅迅速成為第二陣容領袖，並在隊內對抗賽中多次擊敗先發陣容，存在感急速升高。（圖／美聯社／達志影像）

走到機艙後方詢問雷納德與鄧恩（Kris Dunn）是否只是建議而非實際更改，兩人皆當場替他作證

將洛培茲帶進房內，作為「人證」替他背書

隊友們私下仍持續傳訊支持保羅

洛杉磯快艇與球星「CP3」保羅（Chris Paul）的分道揚鑣，遠比外界想像來得激烈。ESPN名記者Ramona Shelburne於最新長文中披露，保羅離隊的真正關鍵，並非場上表現，而是球隊對他「領袖角色」的認知與實際作為，出現了難以彌補的落差。消息指出，在整起風波中，報導指出，快艇今年夏天以1年360萬美元簽下保羅時，管理層原本的設想，——不需教練團額外費心管理，也不應對戰術或更衣室產生太大影響。在官宣新聞稿中，總管法蘭克（Lawrence Frank）甚至明確對外表示，保羅將以「替補」身分出發，並私下安撫其他球員，強調保羅的上場時間「會非常有限」。然而，保羅的理解卻不同。知情人士透露，，同時在場下協助教練、帶動球隊文化。回歸快艇後，，參加哈登（James Harden）主導的訓練營、主動邀請新隊友訓練、甚至包廂招待全隊觀賞NFL洛杉磯公羊隊比賽。媒體日當天，適逢快艇因薪資帽問題接受聯盟調查，保羅更直接以球隊發言人姿態對外應對。但當他真正開始履行「領袖」職責時，快艇高層與部分教練卻迅速轉為反感。消息指出，保羅提出訓練建議時，；在場上糾正戰術、督促隊友時，則被抱怨作風過於強勢。一名匿名高管直言：「。問題是，他大多時候是對的，但這會讓很多人受不了。」衝突在訓練營期間全面引爆。保羅迅速成為第二陣容領袖，並，存在感急速升高。季前賽期間，他場均出賽19分鐘、8.3分、5.3助攻，遠超雙方原先共識。多名消息人士認為，泰倫（Tyronn Lue）在此階段的用人，間接放大了保羅的角色期待。而當例行賽揭幕戰慘敗給爵士後，。知情人士形容，快艇即便贏球，更衣室氣氛也向來死氣沉沉，更別說輸球後。11月22日，快艇戰績滑落至2勝13敗期間，保羅公開宣布這將是自己生涯最後一年，等同讓整季變成「退休巡迴」。助教范甘迪（Jeff Van Gundy）不滿保羅公開質疑，教練團在對獨行俠一戰末節，如何使用剛解除上場時間限制、且負責盯防湯普森（Klay Thompson）的雷納德。為證明清白，保羅當場起身，。但這一幕，最終仍被回報給教練團與高層，當晚，快艇正式決定「受夠了」。法蘭克原打算親自告知保羅，但因航班延誤，最終，等待交易或買斷。消息指出，保羅當場震驚，並試圖為自己辯護，甚至。消息來源透露，洛培茲與雷納德，是快艇陣中唯二明確支持保羅的球員。法蘭克雖承認先前承諾再安排保羅與教練會談未能兌現，但仍強硬表示：「決定已經做了。」保羅離隊後，快艇確實贏下首戰，但隨即再吞三連敗，戰績滑落至6勝20敗。一名球隊相關人士坦言：「，事情不該這樣收場。」，雷納德更保持密切聯繫；