資深音樂人「小胖老師」袁惟仁腦溢血、重摔兩次躺病榻約8年，被判定為植物人，今（2）日他的好友黃韻玲轉述家屬聲明，證實袁惟仁病逝，享年57歲。袁惟仁過去為那英、王菲、S.H.E等大咖歌手創作不少膾炙人口的經典好歌，雖然才華洋溢，感情生活備受質疑，他在與前妻陸元琪未離婚前就外遇其他女人，陸元琪隱忍13年才跟他離婚，結果袁惟仁2018年因腦溢血送醫後，紅粉知己卻跑光沒照顧他，而是由家人陪伴他走完人生最後一哩路。袁惟仁外號「小胖老師」，早年與莫凡組成「凡人二重唱」，1994年還曾憑藉專輯《心甘情願》獲得第6屆金曲獎最佳演唱組獎。袁惟仁也為王菲寫下〈執迷不悔〉，讓王菲順利打開台灣市場，那英的代表作〈征服〉、〈夢一場〉也都出自袁惟仁之手。袁惟仁也曾為S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔等歌手製作專輯，奠定他在華語音樂圈的重要地位。2007年袁惟仁更憑選秀節目《超級星光大道》評審身分再度翻紅，成為眾所周知的音樂導師。除了音樂成就外，袁惟仁與陸元琪的感情也曾是焦點，他們2002年結婚，育有一雙兒女，原本家庭幸福美滿，卻因袁惟仁外遇，導致陸元琪心碎。陸元琪曾公開爆料，自己生完第2胎僅3個月，就接到「小三」來電挑釁勸她離婚，她為了小孩隱忍13年時間，至2016年才正式與袁惟仁簽字分開。之後袁惟仁到中國發展，繼續寫歌創作，交往新對象，直到2018年健康狀況亮起紅燈，他的人生才出現轉折。袁惟仁在上海因腦溢血，錄影時重摔倒地，送醫切除腦中腫瘤後才撿回一命，但他當時身體狀況很不樂觀，過去與他有過緋聞的小三、女友也因此全跑光，沒人照顧他，袁惟仁才被送回台東老家養病，由姊姊親自照顧。在休養期間，袁惟仁狀況一度好轉，雖然暴瘦20多公斤，但復健時氣色看起來不錯，怎料，2020年他又在家中摔倒，陷入重度昏迷，醒來後被醫師判斷已經失去意識，從此成為植物人。陸元琪當時聽聞此事也很意外，她在袁惟仁住院期間還曾帶小孩過去探望，看到袁惟仁憔悴的病容，陸元琪也忍不住落淚。如今袁惟人生舞台謝幕，歌迷若想再聽到袁惟仁的歌聲，只能回味他過去的專輯。袁惟仁 享年57歲1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。