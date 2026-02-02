我是廣告 請繼續往下閱讀

其實買整本的虧錢機率才是最高的

▲網友熱烈討論2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」買整本容易虧錢的問題，引爆熱議。（圖/Threads）

2000萬超級紅包買整本超高機率虧錢！真實獎項機率公開

但是裡面獎項有高達40%是「假性中獎」的1000元、槓龜30.67%，等於其實購買這張刮刮樂的賠錢率是70.67%

5000元為9.63%、1萬元為0.55%、3萬元為0.043%、10萬元為0.047%、100萬元為0.010%、2000萬元則為0.000087%。

▲2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」各大獎項、槓龜機率一圖看。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

因為就算刮到5000元、1萬元，還是會因為整體70%虧錢率過高，中的錢還要去補其他假中獎、槓龜的缺，19張刮完只要沒開超低機率的大獎，基本一定虧錢

台彩不會解釋的秘密！YTR砸50萬實測「整本2000萬超級紅包數據」

▲YouTuber「刮刮研究室」砸將近50萬購買13本2000萬超級紅包刮刮樂實測，整理出中獎表格分析，表示千萬不要再買整本2000元刮刮樂。（圖/YT@刮刮研究室）

沒開出大獎的話，那2萬3000元不是獎金，是台彩怕你翻臉，退給你的押金。

千萬不要使用大數法則去拼整本，因為數據已經告訴我們拼不過莊家。