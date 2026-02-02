過年刮刮樂最近話題度逐漸升高，隨著春節即將來臨，不少人都會到彩券行試試手氣，希望財神爺能夠在春節前後來家裡作客。其中，每張售價2000元的「2000萬超級紅包」每年都是最大看點，今年當然也沒有缺席。然而就有網友討論「2000元刮刮樂真的不要再整本買了，虧錢的機率是最高的」，貼文引爆熱議，也有YouTuber砸下50萬元實測，整理表格表示「2000元的刮刮樂別再搬整本了！」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「2000元的刮刮樂很多人都超愛買一整本來刮，但其實我要說很殘酷的是，其實買整本的虧錢機率才是最高的，因為這當中會夾雜很多假中獎的1000元、打平的2000元，只要沒開大獎就一定是虧錢」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看破不說破，一直以來都知道買整本的最虧」、「買整本的只要沒有開3萬以上的大獎一定都虧，虧多虧少而已」、「買整本的還不如買單張，太多假性中獎的1000元了」、「買過3年路過，沒有一年賺過錢」、「我買整本的虧1萬7，結果鄰居買一張中10萬，只能說會中就是會中，買整本的就是把錢丟進水池裡，不如出國玩」。
2000萬超級紅包買整本超高機率虧錢！真實獎項機率公開
然而為什麼買整本2000元刮刮樂會非常容易虧錢？這其實是跟該張刮刮樂「獎金結構」有關，雖然這款刮刮樂總中獎率69.33%，但是裡面獎項有高達40%是「假性中獎」的1000元、槓龜30.67%，等於其實購買這張刮刮樂的賠錢率是70.67%，再加上沒輸沒贏的2000元獎項，這張刮刮樂能贏錢的機率（大於2000元獎項）只有10.29%。
那麼賺錢的獎項中，機率又有多少呢？5000元為9.63%、1萬元為0.55%、3萬元為0.043%、10萬元為0.047%、100萬元為0.010%、2000萬元則為0.000087%。雖然購買單張跟整本的期望值都是一樣的，都是2000元X70%等於1400元，平均單張虧損600元，但是特性卻有些不同。
購買單張雖有70%是虧錢，但只要賽到5000元以上獎項就會賺錢，屬於高風險、高波動的情況；但整本購買卻是「平穩輸錢」，因為就算刮到5000元、1萬元，還是會因為整體70%虧錢率過高，中的錢還要去補其他假中獎、槓龜的缺，19張刮完只要沒開超低機率的大獎，基本一定虧錢，除非你真的是天選之人。
台彩不會解釋的秘密！YTR砸50萬實測「整本2000萬超級紅包數據」
YouTuber「刮刮研究室」也上新片「別再搬整本了！慘賠18萬全記錄」，版主花費將近50萬元購入13本「2000萬超級紅包」刮刮樂進行實測，結果最終慘賠18萬餘元，在測試的結果當中發現，整本刮開中獎金額平均落在2萬3000元至2萬5000元之間，而2萬3000元這個數字則是出現6次，表示這個實測數據，是台彩不想讓你知道的秘密。
「刮刮研究室」表示，這消失的1萬5000元跑去哪裡？就是你要中大獎的入場費，買整本2000萬超級紅包刮刮樂只有兩種結局，基本上就是虧多跟虧少，沒開出大獎的話，那2萬3000元不是獎金，是台彩怕你翻臉，退給你的押金。「刮刮研究室」社長強調，如果你真的想拚大獎，那我會建議你買一張就好，中了是你運氣好，沒中當成紅包發出去，千萬不要使用大數法則去拼整本，因為數據已經告訴我們拼不過莊家。
資料來源：刮刮研究室YouTube、台彩官網
《NOWnews》溫馨提醒，刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收，購買刮刮樂應該量力而為，不要因為沈迷影響日常生活囉！
我是廣告 請繼續往下閱讀
2000萬超級紅包買整本超高機率虧錢！真實獎項機率公開
然而為什麼買整本2000元刮刮樂會非常容易虧錢？這其實是跟該張刮刮樂「獎金結構」有關，雖然這款刮刮樂總中獎率69.33%，但是裡面獎項有高達40%是「假性中獎」的1000元、槓龜30.67%，等於其實購買這張刮刮樂的賠錢率是70.67%，再加上沒輸沒贏的2000元獎項，這張刮刮樂能贏錢的機率（大於2000元獎項）只有10.29%。
那麼賺錢的獎項中，機率又有多少呢？5000元為9.63%、1萬元為0.55%、3萬元為0.043%、10萬元為0.047%、100萬元為0.010%、2000萬元則為0.000087%。雖然購買單張跟整本的期望值都是一樣的，都是2000元X70%等於1400元，平均單張虧損600元，但是特性卻有些不同。
台彩不會解釋的秘密！YTR砸50萬實測「整本2000萬超級紅包數據」
YouTuber「刮刮研究室」也上新片「別再搬整本了！慘賠18萬全記錄」，版主花費將近50萬元購入13本「2000萬超級紅包」刮刮樂進行實測，結果最終慘賠18萬餘元，在測試的結果當中發現，整本刮開中獎金額平均落在2萬3000元至2萬5000元之間，而2萬3000元這個數字則是出現6次，表示這個實測數據，是台彩不想讓你知道的秘密。
《NOWnews》溫馨提醒，刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收，購買刮刮樂應該量力而為，不要因為沈迷影響日常生活囉！