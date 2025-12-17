我是廣告 請繼續往下閱讀

▲年輕球員庫明加（Jonathan Kuminga）近期被移出科爾的輪換陣容，更讓他成為交易傳聞中的潛在人選。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士近期狀況持續低迷，目前戰績為13勝14敗，遠低於外界的期望。近日，球隊老闆拉科布（Joe Lacob）與一名球迷的簡短電子郵件往來被公開，意外揭示了球隊內部日益增長的焦慮和壓力，特別是關於主帥科爾（Steve Kerr）及其執教體系的問題。隨後，柯爾也在今（17）日受訪時指出，自己已經看到了郵件，並說道：「這沒什麼大不了的。對此我不關心。」事情起因於27歲勇士球迷杜塔里（Justin Dutari）在比賽結束後不久，向拉科布寄出一封措辭強烈的電子郵件，直言球隊缺乏「真正的第二進攻選項」，認為巴特勒（Jimmy Butler）的能力未被妥善發揮，並批評如今的陣容在身材上嚴重不足。信件最後，杜塔里坦言自己「非常沮喪」。令人意外的是，杜塔里隨後將這段往來公開在網路論壇平台Reddit上，勇士球團也證實該回信確實出自拉科布本人。目前勇士戰績為13勝14敗，僅排名西區第八，與季前的高度期待形成強烈對比。在柯瑞（Stephen Curry）生涯逐漸步入尾聲之際，球隊卻僅在2022年奪冠後贏下兩輪季後賽系列戰，令球迷與管理層同樣感到不安。拉科布的言論也讓總教練柯爾（Steve Kerr）再度成為焦點。柯爾多年來堅持以柯瑞與格林（Draymond Green）為核心的體系，即便這套打法未必最適合年輕球員。對此，柯爾淡然回應：「不是什麼大不了的事，我不關心。」值得注意的是，柯爾目前正處於合約最後一年，並已在訓練營期間表示不急於續約，將待賽季結束後再討論未來。儘管如此，拉科布、總經理鄧利維（Mike Dunleavy）以及柯瑞本人，皆公開表態希望柯爾能繼續執掌兵符。「我們都很沮喪，」柯爾表示，「老闆、我、柯瑞、格林，每個人都是。這就是聯盟的一部分。我不喜歡私人郵件被公開，但老闆完全支持我，我也支持他。我們的穩定性一直是這支球隊的優勢。」隨著戰績持續起伏，勇士近期也頻頻捲入交易傳聞。有球迷期待球隊豪賭爭取「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），也有人主張補強側翼3D球員。特別是年輕球員庫明加（Jonathan Kuminga）近期被移出科爾的輪換陣容，更讓他成為交易傳聞中的潛在人選。拉科布對球迷的回覆，證實了勇士高層已充分意識到本賽季的表現令人失望，也預示著在交易截止日來臨前，球隊可能會採取行動來解決當前的困境。