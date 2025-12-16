NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士目前僅拿下13勝14敗，勝率略低於5成，暫居西區第8名，若以現階段排名結束賽季，勇士本季將透過附加賽爭取季後賽門票，對於低於預期的戰績，勇士總教練科爾（Steve Kerr）在昨（15）日輸給波特蘭拓荒者後，接受採訪時坦言今年自己沒有把工作做好。
本季對陣拓荒者吞三連敗 科爾賽後主動攬責
勇士昨日以136：131不敵拓荒者，本季賽對戰吞下三連敗，勇士的問題並非全然源自科爾，其中，無法為庫明加（Jonathan Kuminga）找到穩定且最大化價值的角色，持續成為球隊的一大癥結。
庫明加、巴特勒貢獻低 勇士進攻成問題
除庫明加外，科爾也坦言本賽季無法讓巴特勒（Jimmy Butler）在柯瑞（Stephen Curry）不在場上時，發揮影響力也成為球隊的問題之一，「去年我們在讓他進攻、為隊友製造機會方面做得更好，」柯爾表示，「我們必須回到那種比賽掌控模式，在半場進攻時更多透過他來發動。」
本季勇士進攻效率排名聯盟後段班，尤其是當柯瑞沒有在場上時，勇士進攻效率在全聯盟墊底，這樣的落差難以彌補，且以勇士目前的陣容來看，似乎也很難找出解決辦法。
儘管戰績不佳，但科爾過去曾為勇士打造出一個王朝，因此勇士高層對他仍保有高度信心與調整空間，但也如他所承認的勇士本季戰績確實不理想，剩餘賽季能否重新找回狀態，帶領勇士重返正軌將成為球隊的關鍵。
資料來源：《The Sporting News》
