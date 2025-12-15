我是廣告 請繼續往下閱讀

開賽時間 對戰組合 08:00 底特律活塞 vs 波士頓塞爾提克 08:30 多倫多暴龍 vs 邁阿密熱火 10:00 達拉斯獨行俠 vs 猶他爵士 10:30 休士頓火箭 vs 丹佛金塊 11:30 曼菲斯灰熊 vs 洛杉磯快艇

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26例行賽將於台灣時間12月16日繼續進行，該日有5場比賽。其中最受矚目的比賽是休士頓火箭對陣丹佛金塊的賽事。近期兩隻西區強權的狀況都相當火燙，尤其金塊已經豪取4連勝。此外，杜蘭特（Kevin Durant）與約基奇（Nikola Jokic）的球星對決自然也成為本場比賽的一大焦點。《NOWnews》也整理該場比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。時間：台灣時間早上10點地點：丹佛金塊主場丹佛金塊近期整體狀態維持高檔，但在主場卻意外陷入低潮，目前正承受一波4連敗的壓力。本場回到主場迎戰休士頓火箭，金塊目標相當明確，就是終結主場連敗、重新找回主場優勢。本季金塊在西區對戰中戰績13勝5敗，展現強隊本色，場均攻下125.5分，不僅是聯盟頂尖水準，更能以平均每場9.6分的差距壓制對手，攻守平衡依舊是最大本錢。外線方面，金塊本季每場命中13.5顆三分球，火力穩定，與火箭的防守容許值相差不大，預期將形成拉鋸戰。近10場比賽，金塊拿下7勝3敗，場均得分高達126.7分，投籃命中率達53.1%，進攻效率相當驚人。團隊配合依舊流暢，場均30.3次助攻充分展現體系運轉順暢。不過防守端仍有隱憂，近10戰平均失分119.8分，是主場連敗期間需要修正的關鍵。兩隊本季首度交手時，金塊以112：109險勝火箭，當時約基奇（Nikola Jokic）狂轟34分主宰戰局。此役再度碰頭，金塊仍將仰賴約基奇的全面影響力，試圖在主場止跌反彈。休士頓火箭本季持續展現年輕化成果，在競爭激烈的西區站穩腳步，目前西區戰績9勝5敗，攻擊效率排名聯盟前段班，場均能攻下120.6分，投籃命中率達48.6%，展現不俗進攻穩定度。火箭近10場比賽同樣繳出7勝3敗成績，但比起火力輸出，更令人印象深刻的是防守端的進步。這段期間火箭平均僅失107分，場均9.3次抄截與5.1次阻攻，防守能量十足，轉換快攻效率也成為比賽節奏的重要武器。雖然整體得分略低於賽季平均，但火箭在保護籃板方面表現亮眼，近10戰場均抓下47.2顆籃板，為進攻端創造更多二次進攻機會。團隊打法偏向多人輪替、平均分工，也讓對手較難進行針對性防守。本季首次對戰金塊時，火箭僅以3分之差惜敗，菜鳥後謝潑德（Reed Sheppard）單場攻下27分，成為亮點之一。本場作客丹佛，火箭期望延續近期穩定表現，並嘗試在客場搶下一場關鍵勝利，進一步鞏固西區排名。丹佛金塊方面，當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）持續打出MVP等級表現，本季場均可貢獻29.5分、12.3籃板與10.9助攻，幾乎場場繳出接近「大三元」的全能數據，是金塊攻防運轉的絕對核心。近況方面，角色球員泰森（Hunter Tyson）外線手感回溫，近10場比賽平均每場命中2記三分球，為金塊板凳火力提供穩定支援。休士頓火箭則由年輕中鋒申根（Alperen Sengun）領軍，他本季場均攻下23分、9.4籃板、7助攻，另有1.5次抄截，全面表現已逐漸成為球隊進攻中樞。後場新星阿門（Amen Thompson）近況火燙，最近10場比賽場均能拿下20分，持續展現強勁衝擊力與得分爆發性，成為火箭進攻端不可忽視的關鍵戰力。金塊：Christian Braun 缺陣（腳踝傷勢）、Aaron Gordon 缺陣（腿後肌拉傷）、Julian Strawther 每日觀察（背部傷勢）火箭：Fred VanVleet 賽季報銷（前十字韌帶撕裂）、Dorian Finney-Smith 缺陣（腳踝傷勢）、Tari Eason 缺陣（腹斜肌傷勢）📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及Line Today等直播平台。