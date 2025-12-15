台灣近年來buffet業者競爭激烈，各家都推出各式高檔餐點，吸引顧客前來，成為台灣人聚餐的首選之地。但根據《網路溫度計》公布「2025十大吃到飽餐廳排行榜」榜單，2025年台灣第一名buffet餐廳由號稱是「全台最難訂的吃到飽」的「島語自助餐廳」拿下，打敗去年冠軍旭集，以及同樣是人氣buffet的饗饗、漢來海港等，憑藉餐點與服務高水準，一舉拿下最強buffet名號。
台灣最強buffet確定了！這間打敗旭集、饗饗：無懸念奪冠
根據《網路溫度計》公布「2025十大吃到飽餐廳排行榜」榜單，本次調查分析時間範圍為2024年12月8日至2025年12月7日，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台人氣吃到飽餐廳，2024年「旭集和食集錦」以32385筆聲量高居第一，但今年排行出現變化，由「島語自助餐廳」攻佔第一，成為2025年buffet霸王。
根據排行顯示，冠軍由「島語自助餐廳」以13694筆聲量奪冠、亞軍則由「旭集和食集錦」以網路聲量10925筆奪得、季軍則是「饗食天堂」，以網路聲量7515筆拿下。第四名至第十名，依序則是「饗饗」、「漢來海港」、「果然匯」、「六福萬怡酒店-敘日全日餐廳」、「饗 A Joy」、「寒舍艾美-探索廚房」、「台北喜來登大飯店-十二廚」。
島語獲封「全台最難訂的吃到飽」！開3間店仍抵擋不住人潮
島語在2023年10月剛開幕時，當時年度討論度最高的吃到飽餐廳，依舊由旭集、饗饗拿下，但島語僅花了2個月的時間，就擠進排行第6名。隨著網路評價越來越好，今年島語甚至翻轉排行結果，一舉打下旭集的buffet霸主地位，成為2025年聲量最強大的吃到飽餐廳，如今已沒有任何一間buffet餐廳能抵擋得住島語成長。
「島語自助餐廳」由餐飲集團「漢來美食」在2023年設立，被稱作是漢來海港的升級版，而島語開業至今，已被外界冠上「全台最難訂的吃到飽」的名號，號稱有錢也吃不到的最夯buffet。據悉，島語首店在2023年10月設立後人氣居高不下，2025年8月高雄漢神店盛大開幕後，更一舉成為社群平台上的討論話題焦點。
而島語第三間店桃園台茂店將在今年12月29日盛大開幕，但12月11日開放預約後同樣一位難求，2分鐘就被民眾搶光。實際查詢訂位平台inline，各分店幾乎全顯示客滿，可看出島語魅力無極限，也看出島語雖然創立2年，但人氣仍然紅不讓，依舊是場場爆滿。
島語太寵客人！黑鮪魚、生食級干貝、高級海陸任橫掃
至於島語為何如此備受民眾喜愛呢？據了解，島語主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳內附設海鮮日料與冷盤等九大區美食，每座主題餐檯如同獨立小餐廳，都會提供與餐食搭配的佐餐酒，讓餐點更具儀式感。
島語食材用料都來頭不小，以海鮮生食為例，就包括南方黑鮪魚、挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等。熟食部分更是不得了，有日本和牛以及現烤活龍蝦等，讓民眾能一餐就能享受各道高水準的美食。
島語開業2年依舊不退燒！評價5顆星原因曝光
直至現在，島語各分店依舊在Google評價上擁有4.8顆星高分，各分店總計有多達1萬6千筆評價，但多數民眾都給予5顆星滿分評價，認為「島語的餐點動線設計得非常棒，一路到底、清楚流暢，取餐毫無壓力」、「除了很難訂之外基本上沒什麼缺點」、「海鮮很新鮮、肉品都很嫩不澀、排隊也都不會很久、甜點很精緻好吃、其他品項也都不馬虎，已經算是不知道哪裡還可以再進步的buffet了」。
《NOWNEWS今日新聞》日前也報導開箱島語美食，不論是海鮮區、中式料理、燒烤區還是甜點區的美食，都給人不錯的印象分數，高水準餐點讓記者給出高評價，雖然食材不能說是最頂級，但缺失幾乎沒有，且島語最難得可貴的是不怕你吃，用餐時間拉很長、補餐速度快，也難怪開業至今完全不退燒。
