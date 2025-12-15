我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣最強buffet確定了！這間打敗旭集、饗饗：無懸念奪冠

2024年「旭集和食集錦」以32385筆聲量高居第一，但今年排行出現變化，由「島語自助餐廳」攻佔第一，成為2025年buffet霸王。

▲《網路溫度計》2024 buffet冠軍由「旭集和食集錦」穩居第一，但2025排行大洗牌，改由由「島語自助餐廳」攻佔第一，成為今年buffet霸王。（圖/記者張嘉哲攝）

冠軍由「島語自助餐廳」以13694筆聲量奪冠、亞軍則由「旭集和食集錦」以網路聲量10925筆奪得、季軍則是「饗食天堂」，以網路聲量7515筆拿下。

▲《網路溫度計》公布「2025十大吃到飽餐廳排行榜」榜單，冠軍由「島語自助餐廳」以13694筆聲量奪得。（圖／網路溫度計提供）

島語獲封「全台最難訂的吃到飽」！開3間店仍抵擋不住人潮

但島語僅花了2個月的時間，就擠進排行第6名。隨著網路評價越來越好，今年島語甚至翻轉排行結果，一舉打下旭集的buffet霸主地位，成為2025年聲量最強大的吃到飽餐廳

▲「島語自助餐廳」由餐飲集團「漢來美食」在2023年設立，被稱作是漢來海港的升級版，而島語開業至今，已被外界冠上「全台最難訂的吃到飽」的名號，號稱有錢也吃不到的最夯buffet。（圖／漢來美食提供）

而島語第三間店桃園台茂店將在今年12月29日盛大開幕，但12月11日開放預約後同樣一位難求，2分鐘就被民眾搶光。實際查詢訂位平台inline，各分店幾乎全顯示客滿，可看出島語魅力無極限

▲島語第三間店桃園台茂店將在今年12月29日盛大開幕，但12月11日開放預約後同樣一位難求，2分鐘就被民眾搶光。（圖／翻攝島語臉書www.facebook.com/hilai.island.buffet）

島語太寵客人！黑鮪魚、生食級干貝、高級海陸任橫掃

▲島語內附設海鮮日料與冷盤等九大區美食，提供多樣海陸美食供顧客拿取，且補菜速度快速，完全不怕客人拿取。（圖/記者張嘉哲攝）

島語開業2年依舊不退燒！評價5顆星原因曝光