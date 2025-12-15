資深藝人林光寧因中風迸發症吸入性肺炎辭世，享壽75歲，消息一出演藝圈無限惋惜。他的一生如同台灣娛樂史，他曾見證半個世紀的娛樂產業變遷，曾是知名經紀人、巨星鄧麗君的摯友，同時是一位硬底子的實力派演員，演藝生涯多飾演配角，但戲路超寬廣。從《家有仙妻》的呆萌「仙爸」到《轉角遇到愛》大S的富爸爸，能駕馭正邪角色的他，曾演過《台灣靈異事件》的記者老王、《霸王花》警官，還有《林投姐》裡的反派日本巡佐，都能駕馭。《NOWNEWS今日新聞》精選林光寧影劇生涯5部代表作和角色，一起重溫他橫跨半世紀的百變演技。
林光寧曾在《家有仙妻》特別節目裡提到，他很喜歡飾演爸爸角色，能和年輕人打成一片，特別節目播出當下正好父親節，他也特別提醒觀眾要多多關心家裡的爸爸。林光寧本身就是戲劇界的爸爸，溫暖的笑容，令觀眾喜愛。
2.《台灣靈異事件》 正義又帶點喜感的記者老王
1996年在華視9點檔熱播的《台灣靈異事件》，在沒有影音串流的年代，粉絲都是每週追劇，準時守在電視機前，隨著每一集的驚悚，夾雜著情感戲起伏，每集演什麼，都是隔天到學校、職場上討論的話題。故事內容大多取材自社會案件，厲害的是，一路從1996年播到2003年，共有166個單元、335集，陪伴粉絲從國中生到大學畢業，是幾代人共同擁有的記憶。
主演包括謝祖武、趙英華、汪建民、陳明真，他們在劇中是刑警同事。林光寧在劇中飾演社會線記者老王，穿梭各種刑案想找獨家新聞，很有正義感。劇情設定老王經常餵消息給警察，也會從警方端掌握小道消息，作為報導素材。在驚悚的劇情設定裡，老王的現身總能讓氣氛和緩。
劇中的父親一角，原本是家財萬貫的企業家，對女兒極盡寵愛，讓她過著公主般的生活。後來因經商失敗破產，女兒開始克難生活。林光寧演出了富商的氣派還有破產後的無奈。
1.台劇《家有仙妻》 呆萌可愛的仙爸1991年在華視熱播的電視劇《家有仙妻》，描述女主角何莉莉在因緣際會下獲得一只玉手鐲，只要對著手鐲許願，就能解決人生中許多問題，成為劇中的「仙妻」。演員卡司包括孫興、林以真、戈偉如、李又麟和林光寧。林光寧就是飾演仙妻的爸爸何大偉，粉絲稱他為「仙爸」。
3.《霸王花》 帶隊偵破案件的組長1994年由伍宗德執導的警匪單元劇《霸王花》，主要演員包括張瓊姿、蕭薔、狄鶯、李賽鳳、林瑞陽、孫興，林光寧在劇中飾演警隊組長，負責協助「霸王花」小組成員執行任務，偵破多起驚險案件。
4.《轉角遇到愛》 大S的富豪爸爸《轉角遇到愛》劇情描述上海富家千金俞心蕾與，遇上對插畫有熱情的落魄青年秦朗，兩人在上海因一場車禍相遇，成為朋友，從互看不順眼到日久生情，共同面對生活困境，並在愛情中成長，是經典台灣偶像劇。由大S和羅志祥擔任男女主角，林光寧就是飾演大S的父親。
