▲大谷翔平未來多年勢必長期佔據道奇的指定打擊（DH）位置，守備能力不再是強項的赫南德茲，便失去了轉往DH輪替的空間。（圖／美聯社／達志影像）

根據《The Athletic》日前報導，多名聯盟關係人士透露，洛杉磯道奇內部已多次在交易市場「試水溫」，評估「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）的交易可能性。雖然道奇總管戈梅茲（Brandon Gomes）公開表示，這筆交易「看起來不太可能發生」，但相關討論始終未曾完全消失。對此交易傳聞，美國節目《Foul Territory》球評Scott Braun直言赫南德茲會被交易，大谷翔平的存在是重要原因，因為後者牢牢佔據了指定打擊的位置。報導指出，道奇可能希望為名單騰出空間，並優先考量防守能力更佳的球員，而近年守備評價略有下滑的赫南德茲，因而被點名成為潛在調整對象。另有消息指出，皇家隊等尋求攻擊火力的球隊，對這名右打強砲相當有興趣。針對這波傳聞，美國專業棒球Podcast節目《Foul Territory》主持人Scott Braun提出震撼觀點，直言Teoscar Hernández會出現在交易討論中，關鍵原因正是Shohei Ohtani的長期定位。「現在市場上，像他這樣的右打強打者其實並不多見，」Braun表示，「他是個很好相處的人，也是休息室的黏著劑型人物。正常情況下，你不會認為他會被擺上貨架。」但Braun話鋒一轉，點出核心原因：「如果他真的會被放進交易討論，那只會是因為道奇有大谷翔平。」Braun進一步分析，大谷翔平未來多年勢必長期佔據道奇的指定打擊（DH）位置，而這也被視為球隊最理想、最合理的配置。在這樣的前提下，守備能力不再是強項的赫南德茲，便失去了轉往DH輪替的空間。若道奇決定在名單結構上優先防守、機動性與多功能性，那麼將赫南德茲納入交易考量，「完全是有可能發生的事」。目前，道奇並未明確表態將交易赫南德茲，相關傳聞也仍停留在評估與探詢階段。然而，若真如Braun所言，大谷翔平合約還有很多年，守備逐年下滑的赫南德茲，確實可能成為被交易的對象。