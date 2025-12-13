洛杉磯道奇在擁有大谷翔平、山本由伸、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等眾多超級巨星後，在棒球界的地位已然超越其他所有大市場球隊。曾擔任紅人和國民隊總經理（GM）的鮑登（Jim Bowden）近日在《The Athletic》撰文感嘆，道奇憑藉壓倒性的財力與精明的管理層，真正達到「宇宙道奇」的境界。此外，道奇近日宣佈簽下迪亞茲（Edwin Díaz）也讓鮑登直呼：「就算去年簽史考特（Tanner Scott）沒有達到預期效果，今年還是可以用錢彌補。」
豪華稅超過16支球隊總年薪 道奇資金有壓倒性優勢
鮑登於昨（12）日在美國體育媒體《The Athletic》上發表文章，直指道奇現在的主宰地位。他寫道：「道奇應該改名成『世界道奇』。」並強調：「他們已經與其他大市場的球隊劃清界線，完全是另一個等級。」
儘管道奇陣容已經星光熠熠，不過季外的豪華補強仍在持續中。道奇本季休賽季仍以3年總額6900萬美元簽下從大都會成為自由球員的頂級守護神迪亞茲（Edwin Díaz）。鮑登直言不諱地指出道奇隊的驚人資金實力：「道奇單是豪華稅支出就超過多達16支球隊的全年總薪資。現階段，他們很可能已經是史上最成功的職業球隊。」
鮑登讚傅利曼是「地球上最聰明的高層」
除了雄厚的財力，道奇的成功也被歸功於高層的精明決策。鮑登對道奇營運總裁傅利曼（Andrew Friedman）讚譽有加，稱其為「地球上最聰明的高層之一」。
鮑登解釋道，傅利曼不僅能「從上到下做出精明的決策」，更擁有其他球隊望塵莫及的資金，重點是「他毫不吝嗇使用這些資源」。
鮑登解析道奇如何無視交易失誤 迅速彌補戰力缺口
鮑登進一步說明了道奇「有錢就是任性」的實際例子：「去年休賽季，他們以4年7200萬美元簽下史考特（Tanner Scott），即使這筆交易失敗了，他們也能馬上在今年以充裕的資金來彌補。因為他們在大市場中幾乎沒有競爭者。」
道奇本季成功完成隊史首次世界大賽二連霸，這支星光熠熠的豪門是否將建立新的王朝，無疑成為未來數年球界最受矚目的焦點之一。
消息來源：《The Athletic》
