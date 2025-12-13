2025 OPEN!大氣球遊行今（13）日在高雄夢時代購物中心舉行，白天有20組以上人氣卡通氣球踏街亮相，遊行陣容更將有告五人、李雅英，還有球員明星陳傑憲與兒童節目角色。晚上還有今年首創的「夢想演唱會」。明（14）日還將有路跑活動。《NOWNEWS今日新聞》整理2025高雄大氣球遊行時間、大氣球卡司、演唱會卡司、交通資訊等一次看。
🟡「2025 OPEN!大氣球遊行」主要資訊：
時間：2025年12月13日～12月14日
大氣球遊行：12月13日14:00-17:00
夢想演唱會：12月13日18:30
路跑：12月14日 6:30-11:00
活動地點：夢時代購物中心時代大道
活動官網：2025 OPEN!大氣球遊行& OPEN! RUN氣球路跑
🟡「2025 OPEN!大氣球遊行」粉絲見面會：
救援小英雄波力見面會
時間：12月13日13:00-13:30
地點：夢時代一樓824吋LED螢幕下方廣場
李雅英見面會
時間：12月13日17:30-18:00
地點：高雄夢時代B2 7-11夢時代一門市
🟡「2025 OPEN!大氣球遊行」大氣球卡司完整一次看：
今年包含超人力霸王、貓貓蟲咖波、酷洛米、罐頭豬LuLu、告五豬、OPEN!家族（OPEN將、雪鈴兔波波、條碼貓、小桃、LOCK醬）、SHUMON、美樂蒂、PLEASE美眉、SNOOPY、查理布朗、歐拉夫、卡娜赫拉P助、貓福珊蒂等。共有21組大氣球。
📍第一大隊：
立志中學軍儀隊、
高雄隊、
高雄捷運公司、
台灣毛毛文化交流協會、
LOCK LOCK 空飄氣球、
遊行大使：告五人、
告五豬 空飄氣球(NEW)、
崇右影藝科技大學CUFA KPOP、
SHUMON空飄氣球(NEW)
📍第二大隊：
統一集團美麗事業遊行團隊、
雪鈴兔波波、雪鈴兔波波 空飄氣球、
7-ELEVEN遊行團隊、OPENPLEASE美眉 空飄氣球、
貓貓蟲咖波 空飄氣球(NEW)、
輔英科技大學競技啦啦隊、
美樂蒂 空飄氣球、
街舞團-MIXCIN酷洛米 空飄氣球(NEW)
📍麥香第三大隊：
樹德家商表演藝術科、
統一企業遊行團隊、
星星 空飄氣球、
麥香自造快樂機 遊行團隊、
麥寶空飄氣球(NEW)、
阿Q桶麵表演團隊、
阿Q桶麵 空飄氣球(NEW)、
黑貓宅急便電動車隊、
庫樂貓、雪樂貓、
庫樂貓 空飄氣球、
條碼貓 空飄氣球、
救援小英雄波力、安寶
小桃 空飄氣球、
地球娛樂室兔瓏、
超人力霸王 空飄氣球
📍第四大隊：
卡娜赫拉的小動物 空飄氣球、
貓福珊迪 空飄氣球、
街舞團-FLASHBACK
罐頭豬LuLu、罐頭豬LuLu空飄氣球(NEW)
中正大學競技啦啦隊 Force、
查理布朗 空飄氣球、
SNOOPY 空飄氣球、
街舞團-SYKIDZ、
歐拉夫 空飄氣球、
中華隊棒球明星(林昱珉、李灝宇)、
CT AMAZE 啦啦隊女孩(妮可、璦昀、妡0)、
統一7-ELEVEN獅、陳傑憲、UNI GIRLS
萊恩獅、盈盈
OPEN、LOCK、小桃、PLEASE美眉、條碼貓、小竹輪、小肉粽
李雅英
OPEN 空飄氣球
🟡「2025 OPEN!大氣球遊行」出席嘉賓：
遊行嘉賓：告五人、李雅英、救援小英雄波力POLI、地球娛樂室兔瓏、子午計畫Vtuber澪Rei等。
中華隊棒星、啦啦隊：林昱珉、李灝宇、陳傑憲與統一獅選手、CT AMAZE啦啦隊（妮可、璦昀、妡0）、統一獅吉祥物（萊恩 、盈盈）、Uni-Girls啦啦隊（包子、柔一、瑟七、賴賴、芮絲、一七、Maggie、Nozomi）等。
🟡「2025 OPEN!大氣球遊行」演唱會：
📍演出卡司：
鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、高爾宣OSN、李雅英、瑋瑋 黃挺瑋、U:NUS、DJ Swallow妖嬌。
📍時間表：
17:30：開放「搖滾站區」觀眾排隊
18:00-18:30：開放觀眾驗票進場
18:30-19:00：DJ Swallow 妖嬌
19:05-19:35：瑋瑋 黃挺瑋
19:35-19:50：李雅英
19:55-20:25：U:NUS
20:25-20:45：高爾宣OSN
20:50-22:00：鼓鼓 呂思緯、蕭秉治
📍夢想演唱會售票資訊
票價：搖滾站區599元、搖滾座位區999元、身障席299元
售票平台：ibon售票系統
🟡「2025 OPEN!大氣球遊行」路跑：
時間：12月15日 6:30～11:00
地點：夢時代購物中心時代前廣場
活動簡章：2025 OPEN! RUN路跑
🟡「2025 OPEN!大氣球遊行」交通資訊：
高雄市交通局表示，捷運會配合增加班次、減少民眾候車時間。輕軌前鎮之星站、夢時代站會視人潮啟動車站管制，公車也可能因交通管制而進行改道，建議民眾可多搭乘捷運並步行前往夢時代。
📍搭捷運、輕軌：
搭乘高雄捷運至紅線「凱旋站」（R6），轉乘高雄輕軌至「夢時代站」（C5）下車。
📍搭公車：
搭乘高雄市公車36、37、70、214、205至「輕軌夢時代站」下車。
🟡「2025 OPEN!大氣球遊行」交通管制：
為配合活動場地設備搭設作業，時代大道全線及時代南一路、南二路北上部分路段將陸續啟動交通管制。活動當日將於時代南一路、南二路、南三路、中華五路（光華四路至舊凱旋四路）、光華四路（西向，中山三路至中華五路）、成功二路（北上慢車道，時代大道至台糖加油站）分階段進行交通管制。
資訊來源：2025 OPEN!大氣球遊行、高雄夢時代購物中心、OPEN將
