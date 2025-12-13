中央氣象署表示，今（13）日東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫下降，最冷的時間是週日晚間到下週一清晨，局部低溫下探10度，一直到下週一白天才會逐漸回暖。
🟡今天天氣：冷氣團晚間開始發威！中部以北及宜蘭先變冷
氣象署預報指出，今天（13日）東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，至於苗栗以南為多雲到晴的天氣。
氣溫方面，清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，請適時添加衣物，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度；晚間大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降，請留意。
今天空氣品質
良好：花東空品區
普通：北北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏空品區
明天天氣：週日至下週一最冷！低溫探10度
週日到下週一（14日、15日）受到大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚偏冷；不過環境轉乾，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東部、恆春半島留意零星短暫雨，週日中部以北山區有零星短暫雨。
最冷的時間點就落在週日至下週一清晨，台南以北、宜花地區低溫下探12度至15度，高屏、台東低溫約攝氏16至18度，近山區以及空曠地區再低個1至2度，局部低溫下探10度。且週六晚間到週日，中部以北3500公尺以上高山，有出現零星降雪的機會。
一週天氣：下週一白天開始回暖 下週三又有東北季風增強
下週一（15日）白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；下週一、下週二各地為晴到多雲，只有在臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。
下週三、下週四東北季風稍增強，下週四東北季風影響，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署預報指出，今天（13日）東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，至於苗栗以南為多雲到晴的天氣。
氣溫方面，清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，請適時添加衣物，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度；晚間大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降，請留意。
良好：花東空品區
普通：北北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏空品區
明天天氣：週日至下週一最冷！低溫探10度
週日到下週一（14日、15日）受到大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚偏冷；不過環境轉乾，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東部、恆春半島留意零星短暫雨，週日中部以北山區有零星短暫雨。
最冷的時間點就落在週日至下週一清晨，台南以北、宜花地區低溫下探12度至15度，高屏、台東低溫約攝氏16至18度，近山區以及空曠地區再低個1至2度，局部低溫下探10度。且週六晚間到週日，中部以北3500公尺以上高山，有出現零星降雪的機會。
一週天氣：下週一白天開始回暖 下週三又有東北季風增強
下週一（15日）白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；下週一、下週二各地為晴到多雲，只有在臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。
下週三、下週四東北季風稍增強，下週四東北季風影響，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署、環境部