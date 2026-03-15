最新咖啡優惠別錯過！7-11表示，3月16日前APP線上寄杯有特選美式、特選拿鐵買5送5，期間每日凌晨0時重新上架補貨；全家咖啡APP寄杯5.5折也是逼近半價，萊爾富線上寄杯更大方，特大杯美式、拿鐵買20送20，特大杯拿鐵若自帶杯最低30元；星巴克買一送一uniopen卡友周一獨享。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（3月15日至3月21日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月4日至3月17日
◾大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）

▲7-11至3月17日門市大杯特選咖啡2杯99元。（圖／7-11.com.tw）
▲7-11至3月17日門市大杯特選咖啡2杯99元。（圖／7-11.com.tw）
📍門市｜3月13日至3月15日
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯冰文旦肉肉青茶／文旦肉肉美式2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾特大杯奶蓋紅茶／青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）

▲7-11至3月15日指定咖啡第2杯10元。（圖／7-11.com.tw）
▲7-11至3月15日指定咖啡第2杯10元。（圖／7-11.com.tw）
📍門市｜3月18日至3月31日
◾真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵，任選2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
◾珍芭雷夢青茶／烏龍買2送2，5折（原價80元、特價40元）

📍門市｜3月4日至3月17日
◾黑糖粉粿青茶／紅茶2杯90元，7.5折（原價60元、特價45元）

▲7-11門市黑糖粉粿青茶、黑糖粉粿紅茶2杯90元。（圖／7-11.com.tw）
▲7-11門市黑糖粉粿青茶、黑糖粉粿紅茶2杯90元。（圖／7-11.com.tw）
📍APP｜即日起至3月16日
◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）
◾黃金蕎麥奶茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾風味系指定冰品買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾冰淇淋紅茶買5送2，7.1折（原價65元、特價46元）
◾中杯冰精品香椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）

▲7-11線上寄杯大杯特選拿鐵買5送5，每日凌晨0時重新補貨開賣。（圖／7-11.com.tw）
▲7-11線上寄杯大杯特選拿鐵買5送5，每日凌晨0時重新補貨開賣。（圖／7-11.com.tw）
🟡全家便利商店
📍APP｜3月13日至3月15日
◾特大杯特濃美式2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾特大杯特濃拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾阿里山極選綜合美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾阿里山極選綜合拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾中杯單品美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯慢煮焦糖拿鐵2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾大杯經典巧克力飲2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）

▲全家APP有白色情人節咖啡優惠，5.5折起逼近半價。（圖／全家family.com.tw）
▲全家APP有白色情人節咖啡優惠，5.5折起逼近半價。（圖／全家family.com.tw）
📍門市｜3月13日至3月17日
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）

▲全家至3月17日特大杯咖啡2杯95元。（圖／全家family.com.tw）
▲全家至3月17日特大杯咖啡2杯95元。（圖／全家family.com.tw）
🟡星巴克
星巴克買一送一uniopen卡友獨享！3月16日周一當天限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上，同品項第2杯免費，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克買一送一uniopen卡友周一限定，3月16日當天使用uniopen聯名卡買大杯以上，同品項第2杯免費。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克買一送一uniopen卡友周一限定，3月16日當天使用uniopen聯名卡買大杯以上，同品項第2杯免費。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡萊爾富
📍APP｜3月4日至3月31日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）

▲萊爾富APP咖啡寄杯買20送20，特大杯拿鐵自帶杯扣5元、最低30元開喝。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
▲萊爾富APP咖啡寄杯買20送20，特大杯拿鐵自帶杯扣5元、最低30元開喝。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
📍門市｜3月15日、21日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）

▲萊爾富周六日指定時段咖啡29元。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
▲萊爾富周六日指定時段咖啡29元。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）

▲恐龍巧克力歐蕾原價65元、單杯就特價20元，3.1折比買一送一更划算。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
▲恐龍巧克力歐蕾原價65元、單杯就特價20元，3.1折比買一送一更划算。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
🟡美廉社
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）

▲全聯「分批取」小農拿鐵10杯369元。（圖／全聯shop.pxgo.com.tw）
▲全聯「分批取」小農拿鐵10杯369元。（圖／全聯shop.pxgo.com.tw）
🟡85度C
周三（3月18日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（3月20日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。

▲3月18日當天是黑糖珍珠日，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。（圖／85度C 85cafe.com）
▲3月18日當天是黑糖珍珠日，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。（圖／85度C 85cafe.com）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。3月、4月限定販售，衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。

▲衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。（圖／路易莎咖啡louisacoffee.co）
▲衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。（圖／路易莎咖啡louisacoffee.co）
資料來源：7-11全家萊爾富星巴克85度C路易莎

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