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2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽，日本武士隊與委內瑞拉在邁阿密大聯盟球場展開毫無退路的殊死血戰。日本隊推派頭號王牌山本由伸掛帥先發，雖然他在首局遭遇亂流挨轟，但隨即回穩試圖壓制對手打線。隨著比賽進行到第3局，山本由伸的用球數正式突破了「50球大關」。這也意味著，受限於WBC嚴格的投手保護規則，即使日本隊順利挺進四強，山本由伸本屆經典賽的登板任務也已經「提前結束」。這場攸關四強門票的生死戰，雙方從第一局就展開高強度的對決。扛下先發重任的山本由伸，在首局首打席就遭到委內瑞拉核彈頭阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）的開轟震撼教育。面對巨大的晉級壓力與中南美洲狂暴打線，山本由伸只能燃燒手臂，一球一球與對手周旋。當比賽進行到第3局、面對委內瑞拉重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）的打席時，山本由伸的用球數正式跨越了「50球」的殘酷紅線。為何跨過50球就等於宣告本屆賽會報銷？這必須歸因於WBC官方為了保護各大聯盟與職棒球隊資產，所訂下的極度嚴格「投手用球數與休息天數」規定。根據WBC現行規則：「投手在單場比賽中若投滿50球（含以上），必須強制休息4天（中4日）才能再次登板。」攤開接下來的賽程表，本場八強賽於當地時間14日舉行。若日本隊獲勝，準決賽將落在16日（台灣時間17日），而最終的冠軍決戰則是17日（台灣時間18日）。這代表著，無論山本由伸的恢復能力有多強、求戰意志有多高，在「強制休息4天」的鐵律下，他在時間上已經完全來不及參與準決賽與決賽。山本由伸在這場生死戰中達標50球，等於是為了確保球隊能拿下眼前的四強門票，提前「獻祭」了自己後續的登板機會。隨著這位頭號王牌確定無法在最後兩戰亮相，日本武士隊在邁阿密的連霸之路無疑拉響了最嚴重的警報。教練團接下來的投手調度將面臨極限考驗，包含是否將原本設定中繼的菊池雄星拉回先發，或是提前啟動菅野智之等老將，甚至更頻繁地依賴牛棚車輪戰，都將是日本隊能否順利挺進冠軍戰的破局關鍵。