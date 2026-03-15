2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰，日本隊與委內瑞拉的對決上演了史上最震撼的開局！開賽僅僅9分鐘，場上便誕生了WBC歷史性的一刻：兩隊的開路先鋒竟然先後擊出「首打席全壘打」。日本隊王牌大谷翔平隨即以行動向對手示威，用一支130公尺的特大號全壘打為比賽點燃戰火。
阿庫尼亞30秒開轟 大谷翔平9分鐘內強勢回擊
比賽一開局，委內瑞拉巨星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）僅花30秒，便瞄準日本隊先發山本由伸投出的第2顆球，轟出右中外野方向的首打席全壘打，讓委內瑞拉球迷陷入瘋狂。
然而日本隊的領袖大谷翔平並未讓對手得意太久。他在1局下半作為第一棒打者登場，面對委內瑞拉先發蘇亞雷斯（Robert Suarez），在纏鬥至第4球時，將一顆低角度滑球精準撈出右翼大牆。這支全壘打的初速高達113.6英里（約182.8公里），飛行距離長達427英尺（約130公尺）。兩隊先後開轟的過程，前後僅耗時9分鐘。
創下兩項WBC紀錄！數據專家：前所未見
MLB官方紀錄專家莎拉蘭斯（Sarah Langs）在社群平台 X 上指出，這場比賽創下了WBC歷史上的多項首次紀錄，史上首場雙方皆有首打席全壘打，這是經典賽開辦以來，第一次出現交戰兩隊的第一棒都在首局首打席開轟；單日最多首打席全壘打，加上今日稍早波多黎各對義大利比賽中，威利卡斯楚（Willi Castro）也擊出首打席全壘打，單日產出3支首打席全壘打創下紀錄。
本屆全壘打產量驚人：截至目前，本屆WBC已出現5支首打席全壘打，比過去任何一屆都多出至少2支。
「強打一棒」成為現代棒球新標竿
大谷翔平與阿庫尼亞的這次強烈應酬，再次證實了現代棒球將「最強打者」排在第一棒的策略已成常態。這場頂尖對決在開賽之初就寫下歷史新頁，也預示著日本與委內瑞拉這場八強生死戰將會是一場高強度、高水準的火力博弈。
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比賽一開局，委內瑞拉巨星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）僅花30秒，便瞄準日本隊先發山本由伸投出的第2顆球，轟出右中外野方向的首打席全壘打，讓委內瑞拉球迷陷入瘋狂。
然而日本隊的領袖大谷翔平並未讓對手得意太久。他在1局下半作為第一棒打者登場，面對委內瑞拉先發蘇亞雷斯（Robert Suarez），在纏鬥至第4球時，將一顆低角度滑球精準撈出右翼大牆。這支全壘打的初速高達113.6英里（約182.8公里），飛行距離長達427英尺（約130公尺）。兩隊先後開轟的過程，前後僅耗時9分鐘。
MLB官方紀錄專家莎拉蘭斯（Sarah Langs）在社群平台 X 上指出，這場比賽創下了WBC歷史上的多項首次紀錄，史上首場雙方皆有首打席全壘打，這是經典賽開辦以來，第一次出現交戰兩隊的第一棒都在首局首打席開轟；單日最多首打席全壘打，加上今日稍早波多黎各對義大利比賽中，威利卡斯楚（Willi Castro）也擊出首打席全壘打，單日產出3支首打席全壘打創下紀錄。
本屆全壘打產量驚人：截至目前，本屆WBC已出現5支首打席全壘打，比過去任何一屆都多出至少2支。
「強打一棒」成為現代棒球新標竿
大谷翔平與阿庫尼亞的這次強烈應酬，再次證實了現代棒球將「最強打者」排在第一棒的策略已成常態。這場頂尖對決在開賽之初就寫下歷史新頁，也預示著日本與委內瑞拉這場八強生死戰將會是一場高強度、高水準的火力博弈。