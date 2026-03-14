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▲主帥普侯斯（Albert Pujols）宣布四強準決賽的先發重任，將交給擁有美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）生涯73勝經驗的右投塞維里諾（Luis Severino）。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）進入最高潮的淘汰賽階段，地主美國隊在今（14）日的八強生死戰中擊敗加拿大，順利挺進四強，這也是美國隊連續三屆殺入四強準決賽。美國隊將在四強戰正面對決奪冠大熱門多明尼加，這場星光熠熠的對決還未開打，雙方的先發投手卡司便已震撼球壇。美國將推出「海賊王」史金恩茲（Paul Skenes）先發應戰，多明尼加也宣布由塞維里諾（Luis Severino）掛帥先發。根據美國體育權威媒體《ESPN》報導，美國隊已確定在準決賽派上目前大聯盟最具威懾力的投手，也就是去年榮獲國聯賽揚獎的「海賊王」史金恩茲（Paul Skenes）掛帥先發。史金恩茲在預賽交手墨西哥時先發登板，主投4局無失分，只被敲出1安，還狂飆7K。史金恩茲以超過100英里的速球聞名，被視為美國隊尋求重返霸權的核心戰力。面對集結了索托（Juan Soto）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等多明尼加重砲的「打擊機器」，史金恩茲能否展現壓制力，將是美國隊能否挺進冠軍戰的關鍵。多明尼加在今日以10：0橫掃韓國後，總教練普侯斯（Albert Pujols）也隨即在賽後記者會點兵。他明言準決賽的先發重任將交給大聯盟累積73勝的資深右投塞維里諾（Luis Severino）。塞維里諾曾在2017與2018年分別投出大聯盟14勝與19勝的生涯巔峰，雖一度因Tommy John手術陷入低潮，但2024年在大都會隊東山再起奪下11勝，去年效力運動家隊也有穩定表現。在本屆經典賽預賽中，他曾對荷蘭隊先發4局僅失1分，豐富的國際賽與大聯盟經驗，是多明尼加教頭屬意他扛下關鍵一役主因。隨著先發輪值出爐，這場準決賽被視為「提前上演的冠軍賽」。一邊是擁有當前最強火球的賽揚新人，另一邊則是經歷沙場磨練的老牌強投，搭配兩軍暴力等級的野手陣容，邁阿密隆的馬林魚主場屆時勢必引爆全球棒球熱潮。