2026年世界棒球經典賽（WBC）正式進入八強淘汰賽階段，台灣時間明日（14日）早上06:30，將由D組全勝龍頭多明尼加坐鎮邁阿密loanDepot Park，迎戰C組第二晉級的南韓隊。這場歷史性的首度WBC交手，不僅是亞洲球風與美洲強力棒球的正面對決，更是「身價」懸殊的激戰。多明尼加陣中擁有大聯盟「一兆男」索托（Juan Soto）領軍，總年薪高達4.25億美金，約為南韓隊的6.8倍。
先發對決：MLB前全明星大戰費城人「滾地球大師」
南韓隊總教練柳志炫宣布，這場「輸球就回家」的生死戰，將交由38歲的傳奇左投柳賢振掛帥。柳賢振雖在預賽對中華隊時主投3局失1分（遭張育成擊出陽春砲），但其老練的大聯盟經驗被視為壓制美洲暴力打線的唯一解藥。柳賢振本人也展現極高鬥志，表示將全力以赴，不讓這成為他身披國家隊戰袍的最終戰。
多明尼加則派出效力費城費城人隊的桑契斯（Cristopher Sánchez）應戰。桑契斯是著名的「滾地球大師」，擅長以變速球與90英里後半的伸卡球製造無效擊球。然而，他在預賽首戰對尼加拉瓜時表現低迷，僅投1.1局就被敲6安失3分。多明尼加教練團在保留強投塞維里諾（Luis Severino）的情況下，寄望桑契斯能及時找回大聯盟級的壓制力。
觀戰重點：多明尼加「全壘打軍團」vs. KBO火熱打線
多明尼加在預賽四場全勝，平均每場灌進10.25分，團隊累積13發全壘打為參賽國之冠。包含索托與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在內已有5人開轟兩次，火力幾乎沒有死角。
南韓隊則寄望KBO球星展現國際競爭力。陣中重砲文保景在預賽繳出打擊率.538及11分打點的驚人成績，甚至打破預賽打點紀錄。隊長李政厚強調，儘管對手星光熠熠，但這並非職業球員對高中生的比賽，南韓隊具備足夠的氛圍與韌性對抗世界列強。
台灣運彩盤口解盤：分析師看好南韓咬住分差
根據最新台灣運彩盤口顯示，多明尼加在讓分盤中開出讓4.5分（賠率1.53），顯見外界對美洲霸主戰力的看好。然而，中華民國運動彩券發展協會分析師提出了不同見解，其中南韓打線狀態火燙，且多明尼加先發桑契斯狀態不穩，南韓受讓4.5分擁有極大容錯空間。另外，也看好上火力大戰， 多明尼加場均得分破10分，而南韓牛棚防禦率4.50並不理想，預期雙方將上演互轟的焦土戰。
這場八強首戰勝者將取得四強門票。南韓隊過去對戰多明尼加職業球員戰績為7勝1敗，但在2021年東京奧運銅牌戰曾以6:10落敗。明日清晨，南韓能否憑藉「老將價值」與「新生代火力」突圍，將是全台球迷關注的焦點。
