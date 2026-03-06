2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）萬眾矚目的「台日大戰」將於今晚正式開打。日本職棒名將、現任球評五十嵐亮太今日受邀參加日本電視台節目《ZIP!》時，特別針對中華隊預計派出的先發投手「美美」鄭浩均進行深度分析。他直言，鄭浩均超過190公分的長身優勢與球威，對於初次對決的日本打者而言，開賽初期將會相當棘手。
五十嵐亮太：191公分投球角度極具威脅
面對昨戰澳洲爆冷吞敗、已無退路的中華隊，五十嵐亮太認為中華隊今晚勢必會展現出背水一戰的強大鬥志。他特別點出中華隊先發投手鄭浩均的身體素質是極大威脅：「他擁有超過190公分的身高（官方數據約191公分），是一名正宗的本格派右投。在日本職棒（NPB）中，能從這種身高角度投球的選手並不多見，日本打者在比賽初期要對應這種球路角度，可能會有一定的困難度。」
鄭浩均現年28歲，具備旅美資歷，曾在2019年與洛杉磯道奇隊簽下小聯盟合約，隨後曾於美職體系及獨立聯盟發展，2022年返台加盟中信兄弟。
五十嵐亮太預期「道奇組合」能突圍
儘管鄭浩均具備身高與超過150公里的速球優勢，但五十嵐亮太也指出，日本隊陣中的旅美大物如大谷翔平、鈴木誠也等人，對於應付這類高大投手應能駕輕就熟。
「大聯盟（MLB）體系的選手對於這種身高超過190公分、球速150公里以上的投手，平常就已經應對得非常習慣。因此我認為，日本隊陣具備大聯盟經驗的成員，應該能發揮得比其他人更好，並在關鍵時刻交出成績，」五十嵐如此分析。
山本由伸掛帥初陣 台日巔峰對決一觸即發
至於日本隊的先發投手，五十嵐亮太對於同樣效力道奇隊的山本由伸深具信心。他表示山本在赴日前的春訓表現非常穩定，狀態調整相當順遂，相信在東京巨蛋的初陣不會有太大問題。
目前兩軍先發名單已正式公布，確定由山本由伸對決鄭浩均。這場攸關中華隊能否晉級以及日本隊能否打響開門紅的關鍵戰役，將於今晚在東京巨蛋正式揭幕。
