中華隊WBC經典賽首戰0：3惜敗澳洲，苦吞預賽首敗，除了打線低迷不振外，知名球評黃忠義賽後也分析，中華隊就是輸在調度上，並對於五局下陳柏毓登場中繼，第一球就送出觸身球、後續被敲2分砲這件事感到很惋惜，「陳柏毓第一次大比賽壓力下投球，第一球就觸身球，不論是示意捕手、或是投手教練喊一個暫停上去，讓投手整理好心情都很重要，很可惜中華隊教練團沒有觀察到這個時刻。」中華隊首戰打擊遭到澳洲3位左投封鎖，全場僅出現3支零星安打，黃忠義認為，輸球是一回事，要趕快從落敗過程中調整，尤其攻擊這方面，「面對澳洲左投套餐，打者完全束手無策，相信經過這場之後，其他球隊還是會繼續安排左投對台灣，打者要趕快跟總教練、打擊教練討論，面對左投要有應對策略。」黃忠義認為，澳洲情蒐應該很早就觀察到中華隊畏懼左投這件事，今日實戰下也發揮功效，「後續面對左投要怎麼突破，是中華隊面臨最大課題，還是希望大家幫中華隊加油。」當被問到本場最關鍵Play時，黃忠義直言就是五局下，先發投手徐若熙退場後，由旅美好手陳柏毓登場的那一刻開始，「比賽前五局很膠著，兩隊先發投手都讓打者難有攻勢，低比分下，教練團調度成為勝敗分水嶺。」陳柏毓該局接替徐若熙登板，對首名打者溫格羅夫（Rixon Wingrove），一顆變化球直接砸到打者腳上，形成觸身球上壘，直播派對當下，黃忠義其實就在第一時間提到該喊暫停，結果陳柏毓下一球91英里紅中直球，就被掃出兩分砲。「陳柏毓第一次大比賽壓力下出戰，不論是示意捕手、或是投手教練喊一個暫停上去，讓投手整理好心情都很重要。」黃忠義相信每位中華隊投手經過這麼多時間調整，應該都在最佳狀態內，「面臨大比賽第一球就投出觸身球，那種緊張心情，複雜想法，會沒辦法照原本節奏去投球，簡單一點就捕手上去，就算都不說話，開個玩笑也好，讓投手放鬆一下，習慣站在場上的感覺。」「很可惜中華隊教練團沒有觀察到這部分。」黃忠義惋惜地說，「這次中華隊很多年輕投手，實力都沒問題，但大比賽經驗上，需要中華隊教練團調度，讓每個人發揮到最好的表現，這部分教練團臨場拿捏上可能還要再想一下。」至於鄭宗哲八局下的漏接，黃忠義則認為是情蒐與球員之間的配合，「情蒐小組有提供資料給選手，讓球員在場上展現臨場反應，那次守備很清楚，澳洲一壘有速度比較快的跑者，後續可能有打帶跑戰術，所以鄭宗哲做出假動作，希望故意讓跑者換人，換成慢一點的到一壘，主要效果就是如此。」