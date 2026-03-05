我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張政禹緊急支援中華隊，在沒有太多時間調整下扛下關鍵代打，可惜無緣建功。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊於今（5）日WBC經典賽首戰面對澳洲，打線慘遭澳洲3左投陣封鎖，全場僅敲出3支安打，終場0：3吞敗，九局上中華隊一三壘有人、2出局緊張時刻，中華隊推派味全龍當家游擊手張政禹代打，結果打出投手前滾地球遭到刺殺，遺憾成中華隊最後一個出局數。實際上，張政禹開打前一日上午，人都還在台灣，緊急接獲李灝宇可能退賽消息，才在24小時內搭機火速支援中華隊，沒有太多調整時間，就得扛下最關鍵時刻打擊機會，賽後他也難過地低頭掩面。中華隊昨日驚傳主戰二壘手李灝宇受傷，緊急聯絡在集訓名單中的張政禹能否飛來日本作為預備球員，張政禹也義不容辭答應，火速於晚間抵達東京，當時還在社群發文，「喜歡這種說走就走的感覺」結果今晨李灝宇母球團底特律老虎堅決不放行，確定退出本屆經典賽，張政禹等於不到24小時內，從原本的預備球員，直接進入正式名單，還在沒有太多調整時間下，於九局上替換掉林子偉，成為中華隊一三壘有人反攻機會下的關鍵打者，可惜最終並未助隊延續攻勢。結束當下，張政禹跑過一壘後難過地低頭掩面，球迷也不忍苛責，「24小時內經歷這麼多事，難以想像壓力有多大」、「昨天還在味全龍春訓基地，不到24小時人已經在東京巨蛋參加經典賽」、「根本沒時間調整，只能硬上了」、「全場3安打才是問題，應該要感謝他願意飛來支援了」