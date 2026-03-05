2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日上午正式登場，中華隊首日賽程於中午11時對陣澳洲，許多球迷前往日本東京巨蛋、跨海應援為中華隊加油！《NOWNEWS》特別整理2026世界棒球經典賽線上看相關訊息，包括Hami Video、愛爾達體育台直播資訊、電視台免費轉播、中華隊vs澳洲先發陣容、中華隊完整球員名單以及中華隊賽程，內文也將不斷更新，提供民眾一文掌握最新資訊。
🟡本文重點摘要
📍2026世界棒球經典賽「中華隊賽程」
📍2026世界棒球經典賽「中華隊首戰澳洲先發陣容」
📍2026世界棒球經典賽「轉播平台、免費直播資訊」
📍2026世界棒球經典賽「中華隊名單」
2026世界棒球經典賽「中華隊賽程」（比賽結果將不斷更新）
中華隊隸屬C組跟澳洲、捷克、日本、韓國進行小組賽搶2晉級，第一場賽事在今天3月5日上午11時，在日本東京巨蛋迎戰澳洲，接下來一連四天比賽至3月8日。其中3月7日的比賽對陣捷克是「晚接午」的比賽，尤其前一晚又是打魔王日本隊，隔日對上捷克的比賽也被認為比較有挑戰性。
3月5日（四）：中華隊V.S澳洲（台灣時間上午11時）
3月6日（五）：中華隊V.S日本（台灣時間晚上18時）
3月7日（六）：中華隊V.S捷克（台灣時間上午11時）
3月8日（日）：中華隊V.S韓國（台灣時間上午11時）
2026世界棒球經典賽「首戰澳洲先發陣容」（先發陣容不斷更新）
中華隊首場賽事先發投手確定為「徐若熙」，身為台灣頂級超級強投的他，2024年賽季擺脫傷病陰霾，投出2.47低防禦率、狂飆113次三振，著名的招牌武器就是「指叉球」，球速快又有變化，中華隊首戰派出徐若熙，可以說是相當有決心要拿下首勝！
2026世界棒球經典賽「轉播平台、免費直播資訊」
⚾️經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
⚾️經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
⚾️經典賽戶外派對免費直播應援！各縣市活動總覽請點我
2026世界棒球經典賽「中華隊出賽30人完整名單」
⚾投手（16人）：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）、孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）。
⚾捕手（3人）：吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、自由球員）、蔣少宏（63號、味全龍）。
⚾內野手（6人）：鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、李灝宇（55號、底特律老虎）、江坤宇（90號、中信兄弟）。
⚾外野手（5人）：Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2026世界棒球經典賽「中華隊賽程」
📍2026世界棒球經典賽「中華隊首戰澳洲先發陣容」
📍2026世界棒球經典賽「轉播平台、免費直播資訊」
📍2026世界棒球經典賽「中華隊名單」
2026世界棒球經典賽「中華隊賽程」（比賽結果將不斷更新）
中華隊隸屬C組跟澳洲、捷克、日本、韓國進行小組賽搶2晉級，第一場賽事在今天3月5日上午11時，在日本東京巨蛋迎戰澳洲，接下來一連四天比賽至3月8日。其中3月7日的比賽對陣捷克是「晚接午」的比賽，尤其前一晚又是打魔王日本隊，隔日對上捷克的比賽也被認為比較有挑戰性。
3月5日（四）：中華隊V.S澳洲（台灣時間上午11時）
3月6日（五）：中華隊V.S日本（台灣時間晚上18時）
3月7日（六）：中華隊V.S捷克（台灣時間上午11時）
3月8日（日）：中華隊V.S韓國（台灣時間上午11時）
中華隊首場賽事先發投手確定為「徐若熙」，身為台灣頂級超級強投的他，2024年賽季擺脫傷病陰霾，投出2.47低防禦率、狂飆113次三振，著名的招牌武器就是「指叉球」，球速快又有變化，中華隊首戰派出徐若熙，可以說是相當有決心要拿下首勝！
⚾️經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
⚾️經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
⚾️經典賽戶外派對免費直播應援！各縣市活動總覽請點我
⚾投手（16人）：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）、孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）。
⚾捕手（3人）：吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、自由球員）、蔣少宏（63號、味全龍）。
⚾內野手（6人）：鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、李灝宇（55號、底特律老虎）、江坤宇（90號、中信兄弟）。
⚾外野手（5人）：Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）。
更多「2026經典賽」相關新聞。