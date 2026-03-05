我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡本文重點摘要

2026世界棒球經典賽「中華隊賽程」

（比賽結果將不斷更新）

第一場賽事在今天3月5日上午11時，在日本東京巨蛋迎戰澳洲，接下來一連四天比賽至3月8日。

3月5日（四）：中華隊V.S澳洲（台灣時間上午11時）

▲2026 WBC經典賽中華隊賽程，從3月5日開始一連4天都有比賽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界棒球經典賽「首戰澳洲先發陣容」

（先發陣容不斷更新）

▲中華隊首場賽事先發投手確定為「徐若熙」，身為台灣頂級超級強投的他，將用著名的「指叉球」正面對決澳洲隊。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026世界棒球經典賽「轉播平台、免費直播資訊」

⚾️經典賽電視轉播平台免費看

⚾️經典賽網路轉播平台

可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元

最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元

⚾️經典賽戶外派對免費直播應援

▲2026世界棒球經典賽電視免費轉播、直播平台一覽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界棒球經典賽「中華隊出賽30人完整名單」