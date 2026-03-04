2026 年世界棒球經典賽（WBC）準備開打！台灣時間3月5日上午11:00中華隊將對決澳洲，成為預賽C組開幕戰，攸關氣勢的重要戰役。各縣市政府也積極取得公播權，《NOWNEWS》為讀者整理台澳大戰全台灣、北中南各縣市戶外轉播地點、啦啦隊女孩陣容以及特色亮點。
2026世界棒球經典賽「台澳大戰」賽前戰力分析
中華隊先發投手：徐若熙
澳洲隊先發投手：威爾斯（Alex Wells）
3月5日中華隊vs澳洲隊全台戶外轉播派對地點整理
由於3月5日第一場中華隊打澳洲隊的賽事，是在平日中午舉辦，對戰關注熱度不如台日、台韓戰，有不少縣市都是3月6日晚上的台日大戰才開始有啦啦隊到場應援。
📍 北部地區
台北市｜台北市信義區香堤廣場（台北市信義區松壽路9號）
活動內容：3/5（四） 11:00 比賽開始（09:00 開放入場）
啦啦隊陣容：小龍女芮妮 小蛙 蘿拉 馬妹。
新北市｜新北市民廣場（板橋車站旁，板橋區中山路一段161號）
啦啦隊陣容：本場賽事無啦啦隊應援。
桃園市｜桃園A19戶外廣場（中壢區高鐵南路二段352號）
注意事項：台澳戰僅A19戶外廣場轉播
啦啦隊陣容：本場賽事無啦啦隊應援。
新竹市｜後站停車場
啦啦隊陣容： 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳及多位應援女孩，於四天賽程輪番登場。
📍 中部地區
台中市｜府前廣場（西屯區臺灣大道三段99號）
特色：1300 吋 4 樓高巨型 LED 螢幕、 WBC 巨型紀念球登場。
彰化縣｜縣立美術館前廣場（彰化市卦山路3號）
特色：現場有爆米花、飲料以及肉圓等美食提供。
📍 南部地區
台南市｜永華市政中心西側廣場（安平區平通路8號）、新營南瀛綠都心（新營區民治路36號）
特色：安平、新營雙主場轉播，安平場發放600份限量「野球甜燒餅」。
高雄市｜衛武營國家藝術中心榕樹廣場（鳳山區三多一路1號）
特色：公園型轉播，台日戰擴大草皮區同步轉播。
嘉義市｜中正公園（西區北榮街115號）
特色：400吋大螢幕轉播、限量發送加油棒、應援毛巾及飲料
啦啦隊陣容： Unigirls 希美。
嘉義縣｜縣府前戀人公園
特色：專屬加油棒，限量500組，打卡應援送飲品一杯。法批抽獎。
啦啦隊陣容：PASSION SISTER牛奶、維尼、沛婕。
屏東｜屏東縣立體育館外（屏東市勝利路9號）
特色：體育館大螢幕轉播精彩賽事。
📍東部地區
花蓮｜
北區：花蓮市東大門夜市共融廣場（花蓮縣花蓮市重慶路415號一帶）
中區：光復鄉公所前（花蓮縣光復鄉中華路257號）
南區： 玉里鎮藝文中心（花蓮縣玉里鎮民權街50號）
花蓮市：遠東百貨花蓮店建林廣場（花蓮縣花蓮市和平路581號）
特色：幅員遼闊的花蓮縣是大量棒球好手的故鄉，有4場戶外轉播派對同步進行，讓鄉親免於舟車勞頓之苦。
台東｜關山鎮鯊魚公園
特色：現場有戶外大螢幕轉播、舞台表演、美食市集、親子趣味體驗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊先發投手：徐若熙
澳洲隊先發投手：威爾斯（Alex Wells）
3月5日中華隊vs澳洲隊全台戶外轉播派對地點整理
由於3月5日第一場中華隊打澳洲隊的賽事，是在平日中午舉辦，對戰關注熱度不如台日、台韓戰，有不少縣市都是3月6日晚上的台日大戰才開始有啦啦隊到場應援。
📍 北部地區
台北市｜台北市信義區香堤廣場（台北市信義區松壽路9號）
活動內容：3/5（四） 11:00 比賽開始（09:00 開放入場）
啦啦隊陣容：小龍女芮妮 小蛙 蘿拉 馬妹。
新北市｜新北市民廣場（板橋車站旁，板橋區中山路一段161號）
啦啦隊陣容：本場賽事無啦啦隊應援。
桃園市｜桃園A19戶外廣場（中壢區高鐵南路二段352號）
注意事項：台澳戰僅A19戶外廣場轉播
啦啦隊陣容：本場賽事無啦啦隊應援。
啦啦隊陣容： 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳及多位應援女孩，於四天賽程輪番登場。
📍 中部地區
台中市｜府前廣場（西屯區臺灣大道三段99號）
特色：1300 吋 4 樓高巨型 LED 螢幕、 WBC 巨型紀念球登場。
彰化縣｜縣立美術館前廣場（彰化市卦山路3號）
特色：現場有爆米花、飲料以及肉圓等美食提供。
📍 南部地區
台南市｜永華市政中心西側廣場（安平區平通路8號）、新營南瀛綠都心（新營區民治路36號）
特色：安平、新營雙主場轉播，安平場發放600份限量「野球甜燒餅」。
特色：公園型轉播，台日戰擴大草皮區同步轉播。
特色：400吋大螢幕轉播、限量發送加油棒、應援毛巾及飲料
啦啦隊陣容： Unigirls 希美。
特色：專屬加油棒，限量500組，打卡應援送飲品一杯。法批抽獎。
啦啦隊陣容：PASSION SISTER牛奶、維尼、沛婕。
特色：體育館大螢幕轉播精彩賽事。
花蓮｜
北區：花蓮市東大門夜市共融廣場（花蓮縣花蓮市重慶路415號一帶）
中區：光復鄉公所前（花蓮縣光復鄉中華路257號）
南區： 玉里鎮藝文中心（花蓮縣玉里鎮民權街50號）
花蓮市：遠東百貨花蓮店建林廣場（花蓮縣花蓮市和平路581號）
台東｜關山鎮鯊魚公園
特色：現場有戶外大螢幕轉播、舞台表演、美食市集、親子趣味體驗。
更多「2026經典賽」相關新聞。