北部地區

▲2026 WBC世界棒球經典賽-臺北市直播派對活動資訊。（圖／台北運動吧）

▲新北市經典賽戶外直播派對資訊。（圖／我的新北市）

▲桃園A19戶外廣場從台澳戰開始就有轉播。（圖／桃趣總動園）

▲新竹市WBC直播派對在後站停車場。（圖／高虹安臉書）

中部地區

▲台中市政府宣佈將於府前廣場利用 1300 吋超大巨型螢幕，直播中華隊完整4場預賽場次。（圖／台中市政府）

▲彰化縣府大廳同步轉播經典賽精彩賽事，連續4天提供家鄉美食應援。（圖／彰化縣政府）

南部地區

▲台南轉播台灣澳洲首戰，安平場發放600份限量「野球甜燒餅」。（圖／陳亭妃臉書）

▲衛武營國家藝術中心榕樹廣場轉播經典賽的現場規劃。（圖／高雄市政府）

▲嘉義市府將於3月5日至3月8日在中正公園轉播2026年第六屆世界棒球經典賽。（圖／嘉義市府）

▲嘉義縣大型應援派對舉辦在縣府前的戀人公園。（圖／嘉義縣政府）

▲Team Taiwan 屏東直播派對。（圖／屏東縣體育發展中心）

東部地區

▲花蓮縣WBC經典賽直播戶外派對地點一次看。（圖／花蓮縣政府）

▲花蓮市公所將完整轉播 4 場台灣隊預賽及後續晉級賽事，地點在遠東百貨花蓮店建林廣場。（圖／花蓮市公所）

▲台東縣轉播經典賽的戶外派對主場在關山鎮鯊魚公園。)（圖／台東縣政府）

2026 年世界棒球經典賽（WBC）準備開打！台灣時間3月5日上午11:00中華隊將對決澳洲，成為預賽C組開幕戰，攸關氣勢的重要戰役。各縣市政府也積極取得公播權，《NOWNEWS》為讀者整理台澳大戰全台灣、北中南各縣市戶外轉播地點、啦啦隊女孩陣容以及特色亮點。由於3月5日第一場中華隊打澳洲隊的賽事，是在平日中午舉辦，對戰關注熱度不如台日、台韓戰，有不少縣市都是3月6日晚上的台日大戰才開始有啦啦隊到場應援。活動內容：3/5（四） 11:00 比賽開始（09:00 開放入場）啦啦隊陣容：小龍女啦啦隊陣容：本場賽事無啦啦隊應援。注意事項：台澳戰僅A19戶外廣場轉播啦啦隊陣容：本場賽事無啦啦隊應援。啦啦隊陣容： 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳及多位應援女孩，於四天賽程輪番登場。特色：1300 吋 4 樓高巨型 LED 螢幕、 WBC 巨型紀念球登場。特色：現場有爆米花、飲料以及肉圓等美食提供。特色：安平、新營雙主場轉播，安平場發放600份限量「野球甜燒餅」。特色：公園型轉播，台日戰擴大草皮區同步轉播。特色：400吋大螢幕轉播、限量發送加油棒、應援毛巾及飲料啦啦隊陣容： Unigirls 希美。特色：專屬加油棒，限量500組，打卡應援送飲品一杯。法批抽獎。啦啦隊陣容：PASSION SISTER牛奶、維尼、沛婕。特色：體育館大螢幕轉播精彩賽事。北區：花蓮市東大門夜市共融廣場（花蓮縣花蓮市重慶路415號一帶）中區：光復鄉公所前（花蓮縣光復鄉中華路257號）南區： 玉里鎮藝文中心（花蓮縣玉里鎮民權街50號）花蓮市：遠東百貨花蓮店建林廣場（花蓮縣花蓮市和平路581號）特色：幅員遼闊的花蓮縣是大量棒球好手的故鄉，有4場戶外轉播派對同步進行，讓鄉親免於舟車勞頓之苦。特色：現場有戶外大螢幕轉播、舞台表演、美食市集、親子趣味體驗。