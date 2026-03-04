我是廣告 請繼續往下閱讀

114年9月、10月千萬發票沒人領！9張中獎發票消費地點、明細一覽

根據財政部賦稅署日前提醒，該期目前仍有1名1000萬發票幸運得主未現身領獎，除此之外，還有4張200萬元特獎發票、4張100萬雲端發票專屬獎亦未領獎，最晚只到明天3月5日可兌換

▲統一發票9、10月中獎號碼一次看，1000萬特別獎號「25834483」，快看幸運兒是不是你！（圖/NOWNEWS社群中心製圖）

🟡1000萬特別獎發票未領名單（1張）

▲桃園市中壢區的阿潭ㄟ店專業生鮮市場，開出一張千萬發票，幸運兒只花153元就中獎。（圖／Google地圖）

🟡200萬元特獎發票

未領名單

（4張）

▲有民眾前往屏東縣潮州鎮的「寶昌食品」，花費120元購買食品，意外中得200萬發票獎金。（圖／Google地圖）

🟡100萬元雲端發票專屬獎未領名單（4張）

114年9月、10月統一發票領獎期間只到3月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。

▲Uber Eats本期開出兩張100萬雲端專屬獎發票，兩名幸運兒皆花費不到百元的外送費就中得大獎。（圖／Uber Eats 提供）

114年11、12發票獎號開出！開獎號碼、兌獎時間一次看

▲統一發票11月、12月中獎號碼一圖看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

發票中了怕沒拿到！國稅局傳授「1招」永遠不錯過

可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用

載具歸戶、自動入款如何設定？

▲登入「財政部電子發票整合服務平台」後，即可在手機條碼專區找到「歸戶設定」和「領獎設定」。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

App Store如何使用載具歸戶？