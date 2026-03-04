114年9月、10月統一發票兌獎期限將在明（5）日到期，根據財政部賦稅署表示，截至目前為止，仍有1張1000萬特別獎發票、4張200萬元特獎發票、4張100萬元雲端發票專屬，共計9張中獎發票尚未領獎。《NOWNEWS今日新聞》整理中獎發票消費地點、明細與金額，提醒民眾趕緊趕快翻翻手邊的發票，看看是否就是自己幸運中獎而不知。
114年9月、10月千萬發票沒人領！9張中獎發票消費地點、明細一覽
114年9月、10月統一發票號碼於2025年11月25日開出，本期千萬特別獎號碼為「25834483」；200萬特獎號碼為「46587380」；頭獎3組分別是「41016094、98081574、07309261」。根據財政部賦稅署日前提醒，該期目前仍有1名1000萬發票幸運得主未現身領獎，除此之外，還有4張200萬元特獎發票、4張100萬雲端發票專屬獎亦未領獎，最晚只到明天3月5日可兌換，一旦錯過將全數充公。
🟡1000萬特別獎發票未領名單（1張）
◼︎ 阿潭ㄟ店專業生鮮市場：食品153元（桃園市中壢區中山東路3段88號）
🟡200萬元特獎發票未領名單（4張）
◼︎ App Store：應用程式165元（台北市信義區）
◼︎ 街口支付：手續費90元（台北市松山區長安東路2段225號8樓）
◼︎ POYA Beauty寶雅：物品1117元（桃園市桃園區慈文路727、729號）
◼︎ 寶昌食品：食品120元（屏東縣潮州鎮信義路27號1樓）
🟡100萬元雲端發票專屬獎未領名單（4張）
◼︎ App Store：應用程式165元（台北市信義區）
◼︎ Uber Eats：外送費69元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ Uber Eats：外送費9元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ 7-ELEVEN：飲品71元（宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號）
財政部提醒民眾，114年9月、10月統一發票領獎期間只到3月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。
114年11、12發票獎號開出！開獎號碼、兌獎時間一次看
114年11、12月的統一發票獎號於1月5日開出，本期千萬特別獎號碼為「97023797」；200萬特獎號碼為「00507588」；頭獎3組分別是「92377231、05232592、78125249」。114年11月、12月統一發票領獎期間從2026年2月6日至2026年5月5日，幸運兒們記得在期限內前往領獎。
發票中了怕沒拿到！國稅局傳授「1招」永遠不錯過
財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
🟡載具歸戶、自動入款如何設定？
◼︎ 步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
◼︎ 步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
🟡App Store如何使用載具歸戶？
◼︎ 步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
◼︎ 步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。
資料來源：財政部賦稅署、財政部電子發票整合服務平台、財政部北區國稅局
