應援WBC經典賽！7-11門市今（4）日起大杯特選美式、特選拿鐵買2送2，還有行動隨時取38女神節寄杯咖啡組開賣；全家便利商店可注意週五（6日）限定，APP隨買跨店取單品美式、單品拿鐵買6送6，且加碼至門市「自帶環保杯」買任何飲品都折扣8元，只限3月6日當天；萊爾富門市則有「辻利減糖抹茶歐蕾」買一送一。

🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月4日至3月8日
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）

▲7-11經典賽優惠，門市美式、拿鐵買2送2。（圖／7-11.com.tw）
📍APP｜3月3日至3月9日
◾風味系列指定熱飲8杯380元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾西西里風檸檬系列任7杯380元，6.9折（原價80元、特價55元）
◾大杯厚乳拿鐵8杯380元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶／青梅冰茶10杯380元，6.3折（原價60元、特價38元）

▲38女神節7-11推出寄杯優惠組合。（圖／7-11.com.tw）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買

🟡全家便利商店
📍APP｜3月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
全家門市2/6自備飲料杯，每杯現省8元（原本省5元）

📍APP優惠趣｜3月2日至3月6日
◾白蘭氏雞精買1送1（原價59元、特價30元）
◾健康志向水買1送1（原價35元、特價18元）至3月3日
◾義美無加糖高纖豆奶買1送1（原價30元、特價15元）至3月3日
◾自然零無加糖優酪乳買1送1（原價28元、特價14元）至3月3日

▲全家APP首頁「優惠趣」開搶優惠券。（圖／手機截圖）
🟡萊爾富
📍門市｜2月28日至3月4日
◾特大杯拿鐵第2杯1元，5.1折（原價70元、特價36元）
◾特大杯特濃美式第2杯1元，5.1折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵第2杯1元，5.1折（原價80元、特價41元）
◾泰式奶茶第2杯1元，5.1折（原價65元、特價33元）
◾波霸黑糖奶茶第2杯1元，5.1折（原價79元、特價40元）

▲萊爾富經典賽優惠咖啡第2杯1元。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
 

▲ 萊爾富春季新品「辻利減糖抹茶歐蕾」買一送一。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
🟡美廉社
📍門市｜2月4日至3月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）

📍APP｜2月4日至3月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）

🟡全聯福利中心
📍分批取點此｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）

▲全聯「分批取」小農拿鐵10杯369元。（圖／全聯shop.pxgo.com.tw）
🟡小北百貨
📍門市｜3月5日起至3月8日
◾美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲小北百貨大杯咖啡買一送一，只限一天。（圖／小北百貨提供）
資料來源：7-11全家萊爾富

